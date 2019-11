Trento, magie di Natale in 5 mosse

Per la gioia di grandi e piccoli dallo scorso weekend Trento risplende con il suo magico, che illumina la città fino al prossimo 6 gennaio e attorno al quale si susseguono mille attività. Ad ingresso gratuito, si sviluppa sulle due piazze storiche: Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti, ed è aperto da domenica a giovedì dalle 10.00 alle 19.30; venerdì e sabato dalle 10.00 alle 20.30. Sabato 14 dicembre 2019 e sabato 4 gennaio 2020 è aperto dalle 10 alle 23; il 26 dicembre 2019, l’1 e il 6 gennaio 2020 dalle 10.00 alle 19.30, mentre rimane chiuso il giorno di Natale. Diversi sono i prodotti a km 0, sia di artigianato che di gastronomia. Scopri di più sul Mercatino di Natale di Trento La novità targata 2019 si chiama “”, ed è uno spettacolo musicale itinerante che ripercorre la storia e i luoghi di Trento e che si va ad affiancare agli altri numerosi appuntamenti come concerti, mostre e laboratori per famiglie, degustazioni di vini e prodotti tipici. Canto Trento permette di scoprire con ascolti in cuffia wireless palazzi, chiese e angoli suggestivi della città che prendono vita fra narrazione, musica dal vivo e suoni, ripercorrendo il passato. A concludere il percorso-spettacolo una degustazione di vin brulé o bevanda analcolica. Non c’è Natale senza musica, ecco perché diversi concerti itineranti animano Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti in giornate e orari differenti, spaziando dal tradizionale Corno delle Alpi, ai canti di montagna più caratteristici del Coro Paganella, alle rivisitazioni più moderne delle band. Inoltre sabato 14 dicembre 2019 e sabato 4 gennaio 2020 doppio appuntamento con le”, con le casette del Mercatino di Natale aperte fino alle ore 23 e negozi del centro storico che aderiscono all’iniziativa che prolungano l’atmosfera di festa nelle piazze di Trento. Interessanti e originali le attività dele dellacon mostre, laboratori per famiglie e mostre.Tra le location di assoluto richiamo della città di Trento,, situato nel centro storico cittadino, è un’elegante dimora rinascimentale, oggi punto di riferimento per tutti coloro che intendono approfondire gli aspetti enogastronomici e artigianali più autentici del Trentino. C’è tempo fino al 4 gennaio per visitare la mostra fotografica “Dolomiti - Il mutare dell’eternità” di Luca Chistè e Terri Maffei Gueret, a dieci anni dall’importante riconoscimento alle Dolomiti Patrimonio Naturale dell'Umanità Unesco. E fino all’8 dicembre 2019 per prendere parte all’appuntamento con “Trentodoc: bollicine sulla città”. Un evento da non perdere per i buongustai: i migliori vini trentini da degustare, abbinati a taglieri di salumi e formaggi del territorio, con oltre 50 aziende produttrici partecipanti. Scopri di più su TrentoDoc La magia del Natale, ma anche la grande storia, sono protagoniste al Castello del Buonconsiglio con i giardini decorati a festa, attività per famiglie, visite guidate e mostre. In “Jakob Seisennegger ritrae le figlie di Ferdinando d'Asburgo”, dal 29 novembre 2019, si potrà ammirare il grande dipinto che ritrae le cinque figlie di Ferdinando d’Asburgo re dei Romani e futuro imperatore, avvolte in abiti elegantissimi giocano ignare del loro prossimo destino. Una mostra tematica di assoluta attualità è “Beyond Drifting” a cura dell'artista Mandy Barker: nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro l’uso della plastica “Not in my Planet”, la mostra si compone di sedici fotografie di grande formato che testimoniano come i rifiuti plastici abbiano invaso sempre di più il nostro ecosistema, fino a confondersi con esso. Scopri di più sul Castello del Buonconsiglio Tanto spazio per i bambini al MUSE Museo delle Scienze, grazie a iniziative pensate ad hoc, come “Passeggini al museo” per adulti e bimbi fino ai 3 anni e “Nanna al museo” per quelli dai 4 ai 12 anni che possono provare l’emozione di addormentarsi tra dinosauri, leoni e balene. Sempre per i bambini anche la “Caccia al futuro” che permette di scoprire come rendere il mondo più sostenibile, e ancora “Un Natale da favola” con speciali letture e attività creative. Il 3 dicembre 2019, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, si svolge “Al Muse si sta bene” un grande evento con ospiti la scrittrice Susanna Tamaro e la campionessa paraolimpica Francesca Fenocchio.