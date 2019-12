Piemonte, nel borgo di Molare un palazzo d'altri tempi

L’antico borgo disi trova nella provincia di Alessandria . Il nucleo storico è arroccato su un antico terrazzamento che sovrasta la piana ed è un luogo perfetto per accogliere i visitatori in cerca di pace e tranquillità lontani dal caos cittadino. Il principale fulcro del centro storico è costuito da Piazza Marconi, dove si affacciano la chiesa e il palazzo comunale, ovvero Nostra signora dell’Assunta, in stile barocco e rococò al suo interno, e la sede del potere civile dove si trova anche una fornita bibliote comunale. Percorrendo le sue tortuose stradine durante una passeggiata che tocca le diverse bellezze del paese non si può tralasciare la visita a Palazzo Tornielli , un inestimabile gioiello tutto da scoprire che sorge sulle rovine di un castello Malaspina. Nel 1834 l’area in cui si trovava venne acquistata dal Conte Tornielli che vi fece costruire il palazzo ancora oggi abitato dalla famiglia.Vicino Alessandria scopri anche il borgo di Piovera L’edificio si presenta in stile neoclassico e nasce sulla piazzetta privata di Piazza conte Tornielli, chiusa da altre costruzioni dello stesso periodo come casa del contadino, le scuderie e il palazzetto con arco al centro in stile neogotico. L’è simmetrica, con il portale sporgente che da spazio ad un balcone nella parte superiore. Le finestre sono contornate da decorazioni semplici, mentre ogni piano è scandito da un cornicione. Entrando dall’ingresso principale si possono notareche portano al piano superiore, mentre un arco trionfale con lo stemma di famiglia è addossato alla porta di accesso al salone da ballo. Magnifico è ilin oro zecchino e fondo blu della, al piano terreno, con il letto a baldacchino del Settecento in damasco rosso autentico.Salito lo scalone si accede alla Sala da Biliardo, conosciuta anche come Sala della Musica, dove le decorazioni riprendono i motivi tipici del Rinascimento. Essendo una location particolarmente elegante è perfetta per incorniciare i momenti più speciali della vita. Ma oltre a matrimoni da favola è perfetta anche per eventi aziendali o privati. Il palazzo infatti sorprende per la sua vivace architettura e le decorazioni raffinate, con le sale affrescate e le ampie vetrate che conferiscono agli ambienti un tocco particolarmente romantico. A tutto questo si aggiunge all’esterno il, ideale per i momenti di relax, mentre le, recentemente ristrutturate, sono ideali per una accoglienza meno formale. Per scoprire il palazzo storico di Molare si possono prenotare visite guidate con il proprietario, che traghetta i visitatori attraverso i saloni dell’antica residenza.Sempre in provincia di Alessandria vieni a visitare il Castello Sannazzarro Palazzo Tornielli fa parte dell’ Associazione Nazionale Dimore Storiche L’Associazione Dimore Storiche italiane, Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è l’associazione che riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia.