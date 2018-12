Pescocostanzo, cosa rende speciale la Basilica di Santa Maria del Colle 

E’ sede culturale de Pescostanzo , borgo in provincia de L’Aquila che, tra le altre cose, ha la particolarità di essere anche sede di un’omonima stazione sciistica gestita da privati. E’ un piccolo paese ma mai come in questo caso vale la pena dire che è uno scrigno di tesori, anzi sorprende come tra natura arte, storia e gastronomia possa racchiudere cosi tante meraviglie. Il cuore del borgo incanta grazie alle architetture eleganti e ben conservate e ai tanti dettagli urbanistici che si svelano piano piano. Tra le chiese, i palazzi e le botteghe, le fontane, le strade a lastroni in pietra e i profumi tipici d’Abruzzo ad attirare maggiormente l’attenzione è probabilmente la, una delle chiese più interessanti di tutta la regione.Scopri un'altra località abruzzese poco conosciutaAnticamente, dove sorge oggi l’attuale basilica, esisteva un antico nucleo religioso sul quale, nel 1466, venne edificata la struttura a 5 navate dopo il terremoto di dieci anni prima. Quello che stupisce è la varietà di forme, arredi, materiali e strutture che, nel corso del tempo, si sono susseguiti e hanno tutti trovato posto nell’edificio. Questa sua particolarità rende la Basilica. La scenografica scalinata cinquecentesca porta all’ingresso laterale arricchito da un portale tardo romanico risalente al XV secolo, mentre sulla facciata frontale si apre un portale rinascimentale. L’ambiente interno richiama ad un’architettura romanico-rinascimentale, a pilastri e archi in pietra. Le 5 grandi navate sono coperte da. Si rimane letteralmente a bocca aperto ammirando quello centrale e i due intermedi che sono stuccati in oro e incorniciano tele di pregio.Leggi anche: Abruzzo, zuppe speciali con il farro alvese rosso Risale al XVIII secoloin tarsia mormorea e, il pezzo più celebre, terminata nel 1777. Lo sguardo del visitatore continua a perdersi tra la cantoria e il pulpito ligneo, entrambi di Bartolomeo Balcone, gli altari in pietra, legno e marmo distribuiti tutto intorno, l’altare della Madonna del Colle con la statua di legno policromo della Madonna, uno dei rari esempi di arte medievale abruzzese, l'organo intagliato e dorato del XVII secolo che si trova nella navata centrale. Per molti critici d’arte la Basilica di Pescocostanzo resta un mistero in quanto in tanti si chiedono come si è potuta produrre ed accumulare una cosi raffinata creazione di opere d’arte in un centro abitato cosi piccolo, per di più abarbicato tra le montagne abruzzesi a 1400 metri di altitudine.