Molise da scoprire in 5 tappe culturali

Il Castello del borgo in provincia di Campobasso domina la parte più antica dell’abitato ed è un emblema storico che incanta per la sua storia. Vai all’itinerario La località molisana più importante del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, è un piccolo gioiello architettonico che permette di respirare quelle atmosfere medievali sospese nel tempo. Vai all’itinerario La Cattedrale dedicata San Pardo e all’Assunta è considerata uno degli esempi più significativi dell’architettura religiosa dei secoli XIII e XIV ed una delle costruzioni sacre più belle dell’Italia del centro-sud. Vai all’itinerario La città porta di ingresso della regione per chi arriva dalla regione ospita la Chiesa dell’Annunziata, uno dei migliori esempi di architettura barocca del Molise. Vai all’itinerario La Cattedrale di San Pietro Apostolo è l’edificio più importante della città: più volte ricostruita è oggi un tripudio d’arte che vale la pena scoprire. Vai all’itinerario