Molise, cosa rende speciale la Chiesa dell'Annunziata di Venafro

La città di, in provincia di Isernia, vanta origini molto antiche. Per chi arriva in Molise da ovest è la porta di ingresso alla regione ed è ricca di attrazioni storico artistiche. Il borgo, circondato da mura, trova il suo punto più alto nel, di origine longobarda, dove ha trovato sede il Museo Nazionale del Molise. Venafro è anche conosciuta come laper il gran numero di edifici religiosi, tra cui si distinguono la Concattedrale di Santa Maria Assunta, risalente al V secolo ed eretta ai piedi del Parco Oraziano, e la, uno dei migliori esempi di architettura barocca dell'intera regione. Costruita nel Trecento dalla "Confraterna dei Flagellanti", quest'ultima venne edificata con il materiale recuperato dal vicino teatro romano. Nel corso dei secoli subì diversi rimaneggiamenti. Inizialmente aveva una facciata a capanna e nel 1519 avvenne un primo ampliamento, con le mura perimetrali che furono alzate, la tettoia ricostruita e, internamente, la presenza di cinque cappelle, tre finestre, e la zona dell'organo ristrutturata. Durante un successivo intervento, nel 1641, la chiesa assunse l'. Anche laconserva tutti i segni dell'evoluzione che il monumento ha avuto nel tempo e si presenta con una sovrapposizione di diversi stili. Laappartiene alla seconda metà del Settecento ed è costituita da gradini di dimensione decrescente a salire. All'interno, ad un'unica navata, si può ammirare un Crocefisso del XIV secolo, una tavola cinquecentesca raffigurante Santa Caterina, una "Madonna e Santi", e pregevoli affreschi settecenteschi di due artisti napoletani allievi di Vanvitelli. Laha un notevole disegno architettonico ed è stata eseguita con particolare raffinatezza: risale alla prima metà del XVII secolo ed è considerata la cupola più bella della regione. Per i venafrani la Chiesa dell'Annunziata è particolarmente importante perché legata alla presenza fisica del, che si trova in una nicchia in fondo a sinistra della navata. E' proprio dall'Annunziata che iniziano e terminano tutte le manifestazioni religiose legate al Santo a partire dalla processione del 17 maggio per finire alla lunga processione serale del 18 giugno.