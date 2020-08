A Ciliverghe di Mazzano le eccellenze di Villa Mazzucchelli

In una posizione strategica tra Brescia e il Garda, a Ciliverghe di Mazzano, c'è una splendida villa che, in un certo senso, racchiude l'essenza del Made in Italy. Si tratta di Villa Mazzucchelli (nella foto in basso) non a caso dichiarata monumento nazionale, che oltre a rappresentare un magnifico esempio di architettura settecentesca italiana ed un vero e proprio scrigno di opere d'arte che adornano gli ambienti interni, celebra l'eccellenza italiana con i due musei allestiti al suo interno, uno dedicato alla moda ed uno dedicato all'arte enologica, entrambe tradizioni che hanno reso il nostro Paese famoso in tutto il mondo. Quando si varca l'ingresso di questa splendida dimora, dunque, si entra nel cuore del genio italiano ammirandone le massime espressioni. In un contesto già di per sè ricco di fascino, si scopre la storia, l'evoluzione e le produzioni più prestigiose che hanno reso l'Italia un importante punto di riferimento, nel mondo, nei due settori a cui i musei di Villa Mazzucchelli sono dedicati, rendendo l'esperienza di visita un vero e proprio viaggio nella cultura italiana.

(Courtesy of ©facebook.com/villamazzucchelli)



Interni di Villa Mazzucchelli (Courtesy of ©facebook.com/villamazzucchelli)



Museo del Vino e del Cavatappi (Courtesy of ©facebook.com/villamazzucchelli)



Museo della Moda e del Costume (Courtesy of ©facebook.com/villamazzucchelli)



La sola villa rappresenta di per sè un'interessante attrattiva per chiunque si trovi ad esplorare la zona di Brescia e del Garda bresciano. La sua particolare posizione, vicina al confine con il Veneto, la rende una sorta di "ponte" tra lo, che si nota nell'impostazione complessiva con l’usuale schema ad U, e quello, più evidente nello scenografico pronao realizzato con l’impiego di sei colonne provenienti dall’antica chiesa di San Pietro de Dom (demolita per far posto al Duomo nuovo di Brescia), unico in tutto il territorio bresciano. Durante la visita si possono ammirarenell’originaria collocazione e affreschi di Francesco Savani che conducono con narrazioni pittoriche nel mondo della cultura settecentesca. Fu, vissuto a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo, a commissionare la realizzazione dell'edificio e delle decorazioni ma fu, noto letterato del '700, a completare l'edificio nel 1753 aggiungendo al complesso esistente il corpo centrale e l’ala occidentale e, due anni più tardi, il parco circostante, un bel giardino all'italiana di ben 60.000 mq, adornato con statue e fontane e dotato di un ricco orto che forniva frutta e verdura fresca.In questo affascinante contesto è oggi possibile imparare a conoscere la ricca arte enologica italiana attraverso l'approfindimento di tecniche e strumenti. Neospitato negli ambienti delladella villa, si ripercorre il viaggio delle uve dalla coltivazione, alla vinificazione ed all'imbottigliamento seguendo un itinerario di visita che si sviluppa sudi cui uno, il primo, dedicato alladove sono raccolti alcuni strumenti specifici del vignaiolo come falcetti, pigiatrici, torchi e uno straordinario carro piemontese per il trasporto dell’uva. Ilè, invece, dedicato all'e custodisce un prezioso torchio del XVII secolo ed una ricca collezione di attrezzi per il prelievo di campioni, densimetri e termometri con cui si monitorava la fermentazione, soffietti e pompe per il travaso del vino nelle botti, filtri per l’illimpidimento dei vini, vinometri, bagnomaria, ebulliometri e distillatori, tra i quali un esemplare in rame del XVIII secolo con cui si otteneva il brandy. Il, infine, è dedicato adove si può ammirare una delle più eclettiche e vaste collezioni mondiali di cavatappi antichi e moderni, di ogni forma e provenienza, da quelli inglesi, sofisticati, a quelli di origine francese per continuare con gli italiani e i tedeschi.Bisogna raggiungere le, invece, per ammirare gli splendidi capi esposti neldi Villa Mazzucchelli. La collezione, che ha origine dalle ricerche e dai viaggi di, è costituita da circa, comprensivi di abiti, accessori, cappellini, fazzoletti, ombrellini, ventagli, guanti, monili, biancheria intima e da casa, paramenti sacri, strumenti da lavoro, abbigliamento infantile e giocattoli, cronologicamente databili dalla metà del Settecento fino alla nascita dell’alta moda nel Novecento, oltre ad una collezione di abiti etnici del XIX e XX secolo. La raccolta comprende, inoltre,dell’Otto e Novecento, che costituiscono una sezione specifica di documenti iconografici sull’evoluzione del gusto vestimentario in età moderna.Il percorso di visita si articola in, periodicamente rinnovata, propone allestimenti dedicati allee alproposti dalla villa, con capi pregiati di alta sartoria con firme eccellenti;sezione ospita, soprattutto abiti da sera e da cerimonia, abiti da sposa e da ballo, scialli in seta ricamata o in pizzo, mantelline da teatro, giacchine e numerosi accessori;sezione è dedicata, nella quale si possono ammirare manufatti e campionari tessili dal Settecento al Novecento, attrezzi, utensili e macchinari provenienti da paesi diversi ed una collezione di biancheria per la casa;sezione è dedicata, invece, allae alla sua evoluzione attraverso un percorso storico che comincia con i mutandoni e i bustini e termina con gli slip e i reggiseni passando per l'invenzione dei collant e dei tessuti elasitcizzati;sezione, ospitata nelle ultime sale del Museo, è dedicata, infne, alcon attrezzi da cucina, ferri da stiro, batterie da cucina, argenteria, caffettiere inglesi, altri vari oggetti di domestico e capi di abbigliamento infantile da cerimonia a partire dal XIX secolo. Il Museo vanta, inoltre, un riccoche custodisce abiti e accessori messi a disposizione di designers, studiosi e collezionisti per la ricerca la consultazione e il noleggio.