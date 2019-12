Scialpinismo, su e giù dalle vette più belle

C'è chi ama scendere lungo pendii innevati e chi invece preferisce scalarli utilizzando attrezzi di vario tipo. E poi c'è lo scialpinismo, disciplina invernale che mette tutti d'accordo. Chi la pratica è in grado di risalire un pendio di neve fresca e poi di ripercorrerlo in discesa. Oppure di affrontare una pista battuta nelle due direzioni utilizzando, di fatto, la stessa attrezzatura. Sono tante le scuole invernali che insegnano i rudimenti di un'attività multidisciplinare. Nella quale occorre conoscere i segreti - ma anche i rischi - della montagna come un vero alpinista. Ma anche saper governare un paio di sci quando si tratta di affrontare una ripida discesa. Dalla Val D'Aosta al Friuli, ecco una serie di opportunità per iniziare a praticare questa disciplina sportiva tipicamente invernale.Un corso di primo livello per misurare la propria attitudine verso lo scialpinismo. Durante i tre giorni si effettua un progressivo avvicinamento alla disciplina con i primi approcci alla salita - con l'uso delle pelli di foca sistemate sotto gli sci - le prime tecniche di discesa fuoripista e le nozioni di ARTVA, ovvero l'attrezzatura di ricerca in caso di valanghe. Le lezioni si tengono a Colle del Belvedere, a quota 2264 metri sul Monte Bianco, con Guide Alpine esperte e in gruppi composti da 6 persone. Costo € 200. Per informazioni clicca qui Un altro corso per principianti dello scialpinismo organizzato dal CAI di Cividale del Friuli. Le lezioni si dividono in teoriche e pratiche. Nella prima parte vengono erogate informazioni riguardanti la nivologia, l'ARTVA, la gestione dei rischi in caso di valanghe. Nella seconda parte vengono effettuate discese fuoripista e in pista, praticate le tecniche di salita e affrontate tematiche di topografia per la scelta delle tracce ideali. Il corso ha una costo di € 220 a persona. Per informazioni cliccare qui Organizzato dallo Skialp CAI di Marostica e Thiene, il corso si sviluppa alternando lezioni teoriche in aula e pratiche distribuite in varie tappe. Mentre si prende confidenza con l'uso dei materiali, la topografia, la nivologia, il primo soccorso e l'ARTVA, si partecipa alle escursioni previste dal calendario. Dal 10 gennaio al 19 aprile ci si sposta dagli Altopiani di Asiago al Lagorai, da Pale di San Martino ad Alpago. Costo a persona € 200, necessaria iscrizione al CAI. Per info clicca qui