Marche, la tradizione del liquore Varnelli

è un piccolo borgo delle Marche , in provincia di Macerata , che vanta un'origine piuttosto antica, come testimoniano dei ritrovamenti di vasellame risalente al neolitico e materia appartenente all'età del ferro. Arrivando a Pievebovigliana si rimane affascinati dalle suggestive vie e scalinate che portano al castello, il cuore del, di cui è visibile l'antica struttura a forma di vascello e alcune costruzioni. Altri edifici importanti sono la, con la cripta dell'IX secolo, e ilal cui interno è possibile visitare ilcomposto da un complesso di musei, che sono il, il, ile la, uno dei maggiori rappresentanti dell'arte italiana contemporanea. Tanti sono anche glida percorrere a piedi, in bici e a cavallo, cosi come numerosi sono icome il cìauscolo, tartufi, miele, formaggi, cereali, castagne e il Varnelli che, con l'Amaro Sibilla, hanno reso nota la località a livello nazionale e internazionale.La Distilleria Varnelli , infatti, è la più antica casa liquoristica marchigiana, fondata nel 1868. Nata grazie all'esperienza erboristica di Girolamo Varnelli, ttraverso quattro generazioni di erboristi ha mantenuto con scrupolosa professionalità i vecchi metodi di lavorazione artigianali e la segretezza delle ricette con cui si assicura l'alto standard qualitativo dei prodotti. La sede produttiva è a, ad una manciata di chilometri da Pievebovigliana, in un elegante edificio progettato in armonia col paesaggio circostante, con impianti moderni che sposano la tradizione dei metodi prodottivi. Le tecniche di produzione e la professionalità artigianale ed erboristica sono immutate da secoli e al tempo stesso sono state colte le indicazioni dei tempi moderni con continui aggiornamenti. Nonostante l'azienda si sia costantemente sviluppata proponendosi in tutta la sua vivacità per stare al passo con le esigenze di mercato è rimasta comunque sempre attenta al valore intrinseco dei suoi prodotti. Anche questo è un punto di forza, che continua ad attrarre fedeli consumatori sempre più esigenti e raffinati. Da sempre la Varnelli produce amari e liquori offrendo al consumatore prodotti che contribuiscono ad arricchire piacevoli momenti di socialità, suscitando emozioni positive legate al bere responsabile e di qualità, evocando suggestioni legate alla cultura ed alle tradizioni dei luoghi, agli antichi sapori reinterpretati in usi moderni e contemporanei. Alla base delle preparazioni dei liquori c'è l'anice. Andiamo a scoprire di più sull'anice marchigiana Il prodotto principe è ovviamente il, affiancato da una serie di altri liquori più specialità tipiche come re il, una variante del panettone tradizionale. Si tratta di un prodotto unico ed originale che esalta la tradizione mediterranea dei liquori all'anice ed è apprezzato, sia in Italia che all'estero, per il suo gusto secco e deciso che lo rende assai gradevole in molteplici usi. Dire Varnelli vuol dire pensare all'espressione dell'anice allo stato puro da declinare per diversi usi. Ad esempio come cbasta mezzo cucchiaino in un caffè espresso, cosi come nell'orzo è un altro modo molto diffuso di assaporare il Varnelli. Aggiunto all'acqua, a cui conferisce una gradevole e caratteristica opalescenza, è uno squisito ed efficace dissetante preparato come. C'è chi lo ama liscio a temperatura ambiente, chi lo beve ghiacciato, chi lo arricchisce di cubetti di ghiaccio. E' capace di sorprendere piacevolmente in moltied è un perfetto protagonista negli abbinamenti con il sigaro e con il cioccolato, che trova nel gustosouno dei prodotti più famosi. C'è chi invece lo preferisce sul gelato, sulla frutta, sul sorbetto ed in molti altri usi di pasticceria e cucina. Non è un caso, infatti, che importanti chef lo scelgono per ricette di successo: utilizzato nei dolci è una scoperta nell'abbinamento con gli ingredienti salati, ai quali dona la propria indiscutibile personalità, senza sovrastarli.L', molto pregiato e riconosciuto infatti come una delle eccellenze assolute nella classifica degli amari, fu inventato nel 1868 da Girolamo Varnelli per i pastori della transumanza. Ancora oggi è ottenuto da un decotto su fuoco a legna di genziana ed altre piante officinali. Viene dolcificato esclusivamente con il miele dei Monti Sibillini e poi lungamente decantato e rifinito a tela prima di essere imbottigliato. Tradizionalmente gradito come ottimo fine pasto, questo amaro possiede caratteristiche di struttura, aroma e colore molto apprezzate anche da tanti barman che, oltre a servirlo liscio, lo trovano assai interessante con ghiaccio, con spremuta d'arancia, con gassosa, con cola e mixato con vermouth o vino. In tanti lo amano anche in versione spritz. Tra gli altri liquori da acquistare l'Amaro dell'Erborista, il Mandarino Liquore, il Caffè Moka, l'Adesso, il Dark Passion, il Punch al mandarino o all'arancio e la Delizia alla Cannella.