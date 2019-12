Piazzola sul Brenta, una dimensione stimolante sita a pochi chilometri da Vicenza e da Oasi naturalistica del Brenta, un'area che costeggia il fiume Brenta ricca di scorci mozzafiato da scoprire a piedi, in bicicletta o ancora a cavallo concedendosi una vera e propria full immersion in una natura incontaminata. Ma non solo.



A fare breccia nel cuore dei vacanzieri sono anche preziosi gioielli architettonici come Villa Contarini, una delle più belle ville venete che, nata sui resti di un antico castello costruito dalla famiglia Dente intorno all’anno Mille e acquisita dai Carraresi prima e passata poi ai Contarini e ai Camerini e sottoposta a continui ampliamenti e rifacimenti, dal 2005 è divenuta proprietà della Regione Veneto. Al suo interno, nelle bellissime e ricche sale, al fine di valorizzare e far conoscere al pubblico questo prezioso complesso vengono periodicamente organizzate esposizioni d’arte, concerti, ricevimenti pubblici e privati oltre, ovviamente, a visite guidate e attività educative. Al di là delle classiche mete prese di mira dal turismo di massa, sono tante le realtà dello stivale meno visitate che meritano però di essere scoperte in quanto custodiscono un ricco patrimonio artistico, culturale e naturalistico. Come, una dimensione stimolante sita a pochi chilometri da Vicenza e da Padova : a richiamare i turisti (soprattutto gli amanti dello slow tourism) è ad esempio l’, un'area che costeggia il fiume Brenta ricca di scorci mozzafiato da scoprire a piedi, in bicicletta o ancora a cavallo concedendosi una vera e propria full immersion in una natura incontaminata. Ma non solo.A fare breccia nel cuore dei vacanzieri sono anche preziosi gioielli architettonici come, una delle più belle ville venete che, nata sui resti di un antico castello costruito dalla famiglia Dente intorno all’anno Mille e acquisita dai Carraresi prima e passata poi ai Contarini e ai Camerini e sottoposta a continui ampliamenti e rifacimenti, dal 2005 è divenuta proprietà della Regione Veneto. Al suo interno, nelle bellissime e ricche sale, al fine di valorizzare e far conoscere al pubblico questo prezioso complesso vengono periodicamente organizzate esposizioni d’arte, concerti, ricevimenti pubblici e privati oltre, ovviamente, a visite guidate e attività educative.

Una location che non lascia indifferenti: a rendere ulteriormente magica l'atmosfera, ogni ultima domenica del mese ci pensa il Mercatino dell’Antiquariato e delle cose d' altri tempi, allestito proprio nella piazza antistante la villa nonché nelle vie circostanti (per l’occasione chiuse al traffico) e all’interno dell’ex Jutificio Camerini (zona recentemente sottoposta a un intervento di restauro e riqualificazione). L'evento, gestito dalla Pro Loco di Piazzola, stando a quanto affermato dagli addetti del settore rappresenta uno dei più spettacolari mercatini d’artigianato d’Europa.



Fin dalle prime ore del mattino ad animare il mercatino sono innumerevoli venditori intenti ad allestire i loro stand (se ne contano circa un centinaio) dove trovare, in un contesto decisamente dinamico e frizzante, di tutto e di più ovvero vinili, militaria, quadri, monete e oggettistica varia. Data la ricca varietà merceologica e il clima gioioso che si respira, questo appuntamento attira tanto i turisti quanto i cittadini, sia i curiosi che gli esperti d’arte mossi dal desiderio di scovare il pezzo unico e acquistare oggetti difficilmente reperibili altrove.



Ebbene sì, girovagare per questo mercatino rappresenta una valida occasione di socializzazione che permette di interagire sia con gli appassionati di vintage che con i venditori con cui contrattare al fine di aggiudicarsi, al miglior prezzo, l’oggetto tanto desiderato. Da non dimenticare che promuovere il riuso degli oggetti usati e inutilizzati permette di valorizzare la filiera di recupero: infatti, se per qualcuno determinati articoli non hanno più valore per altri, invece, potrebbero avere un grande significato.