Calabria, tutto il gusto e la storia della Distilleria Caffo

Tutto inizia nell’ultimo decennio dell’Ottocento, quando il Mastro Distillatoreinizia a distillare vinacce alle pendici dell’Etna, dando il via alla storia di quell’azienda italiana che porta il suo nome e che, producendo e distribuendo oggi bevande alcoliche in tutto il mondo, è riuscita a diventare un brand di primo piano per quel che riguarda il. Nel 1915 nasce la distilleria ufficiale a, vicino Catania , con una produzione basata soprattutto sui distillati, alcole e derivati della lavorazione del vino. Con il passare del tempo la distilleria Caffo inizia a produrre alcuni liquori ottenuti da antiche ricette che, grazie ai sapienti dosaggi di erbe aromatiche ed officinali infuse in alcole di ottima qualità, ottengono immediatamente i favori dei buongustai e della raffinata clientela dell’epoca. I segreti dell’antico mestiere del Mastro Distillatore vengono tramandati da padre in figlio, cosi che Sebastiano Caffo prende in gestione altre distillerie e gli altri figli del fondatore, rientrati dall’Australia, iniziano a potenziare l’attività di famiglia inaugurando la società “”, ed acquisendo uno stabilimento esistente in Calabria i, località all’epoca famosa per la sua produzione di ottimo vino rosso. Con le dovute trasformazioni alle apparecchiature di distillazione ed alla lavorazione dei liquori con cui ottengono un risultato ottimale, ancora oggi l’azienda è in mano al nipote omonimo di Giuseppe e a suo figlio. Il gruppo Caffo, crescendo rapidamente, ha aperto filiali anche all’estero coniugando esperienza ed innovazione. A tutto questo si è aggiunto anche un nuovo stabilimento “di Vibo Valentia specializzato nella produzione di pura liquirizia Calabrese e di estratti di piante aromatiche, in gran parte coltivate presso l’azienda agricola di proprietà, dove sono coltivate anche due varietà di uva, Sangiovese di Calabria e Gaglioppo, con le quali si ottiene un pregiato vino rosso Calabrese.In più di un secolo di attività sono state raccolte od elaborate oltre 2000 ricette di liquori e di elisir, ma solo alcune hanno dato vita a quella gamma di prodotti unici famosi in tutto il mondo come il, il primo liquore a base di pura liquirizia calabrese inventato dalla Distilleria Caffo e presentato ai consumatori a metà degli Anni Novanta. Prima di allora, nessun liquorista aveva mai elaborato un liquore di sola liquirizia, poiché era un ingrediente combinato con altri. Ma Liquorice, premiato anche con la medaglia d’oro in Germania al premio ISW Internationaler Spirituosen Wettbewer, si è imposto subito sul mercato come prodotto novità sempre legato alla tradizione grazie al suo ingrediente base che risulta essere uno dei prodotti più tipici del territorio calabro. Tra gli altri prodotti Caffo, oltre ai liquori a base di anice, un’ampia gamma di liquori naturali e tipici, a base di erbe e agrumi lavorati nei propri stabilimenti. Tra questi, il– Liquore ai limoni di Calabria, ilottenuto da infuso e distillato delle sommità del finocchio selvatico, ilprodotto con veri frutti di bergamotto calabrese, illiquore a base di infuso di cedro calabrese, l’il liquore ai fichi d’india, illiquore a base di brandy e distillati di arancio dolce e amaro, l’composto da erbe e spezie orientali e tanti altri ottenuti da rielaborazioni di antiche ricette o da nuove proposte del laboratorio interno.L’incontrastato Numero Uno delle vendite, però, è il, punta di diamante della Distilleria Fratelli Caffo 1915, che oltre a mietere successi guadagnando medaglie d’oro e citazioni nelle principali competizioni di settore, è consacrato da tempo anche comeservito a -20 gradi o nelle versioni. Si tratta di una leadership indiscussa per l’amaro alle erbe, che deve il nome ad una località poco distante dalla sede della distilleria, Capo Vaticano, ed è il prodotto leader dell’azienda. Il Vecchio Amaro del Capo racchiude in sé i principi attivi di tante benefiche erbe, fiori, frutti e radici della generosa terra di Calabria, infusi in finissimo alcole, per aiutare la digestione e dare una gradevole sensazione di benessere. Tra le 29 erbe officinali che compongono l’infuso ci sono anche l’arancio amaro, l’arancio dolce, la liquirizia, il mandarino, la camomilla e il ginepro. Va bevuto ghiacciato, a –20° C., nei caratteristici bicchierini del Capo per esaltare le caratteristiche delle particolari erbe che lo compongono.Il gruppo industriale da Limbadi, il piccolo comune del Vibonese dove rimane il cuore della produzione, ha scalato i mercati dell’Italia e dell’estero, dalla Russia all’Albania, dalla Finlandia all’Argentina. Nel vecchio opificio esiste, per volontà dei Caffo, anche unche raccoglie documenti, libri, erbari e tutto ciò che rimanda alla produzione dell’amaro: è un luogo intriso di storia visitabile su prenotazione. La Distilleria Caffo si pone oggi sul mercato come azienda specializzata in tutte le lavorazioni di prodotti alcolici di alta qualità, trasformando nei propri stabilimenti le più pregiate materie prime per l’ottenimento di prodotti unici ed inimitabili, lavorando direttamente ogni ingrediente, dalle erbe officinali che compongo gli infusi per il Vecchio Amaro del Capo alla vera liquirizia calabrese lavorata con procedimenti esclusivi per l’ottenimento di Liquorice, agli agrumi destinati alle specialità più tipiche, alle migliori vinacce ed alla frutta utilizzata per preziose acquaviti. I prodotti si possono trovare non solo nei negozi specializzati ma anche nella grande distribuzione, il che contribuisce ad accrescerne ulteriormente la fama. Per chi preferisce lo spaccio aziendale può recarsi all, in Via Giacomo Matteotti 11 a Limbadi, dove liquori, sciroppi e distillati si possono acquistare a prezzi scontati.Scopri di più sulla liquirizia in Calabria