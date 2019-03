Olanda, nell'isola di Terschelling il più bel cielo stellato

Pensando all’ Olanda non troppo spesso si fa riferimento alle sue isole. Eppure, la zona compresa tra il Mare del Nord e il Mare dei Wadden è protetta da una cinquantina tra isole ed isolotti. E cinque di queste formano laOgnuna con caratteristiche ed atmosfere particolari.è la seconda isola in ordine di grandezza. Attrazione principale è il, il più vecchio faro dei Paesi Bassi nonché simbolo dell’isola, che sin dal 1594 accoglie i visitatori. E’ stato testimone delle storiche battaglie navali fra la flotta olandese e quella inglese che avvennero in queste acque. A caratterizzare l’isola è anche la buona coabitazione tra uomini e natura, che è riuscita a creare un panorama vario comprendente litorali, paludi formate dalla bassa marea e foreste.In Olanda vieni a visitare anche Leida Oltre a rimanere coinvolto in attività tradizionali come quelle svolte nella fattorie che producono formaggi e gelati, il visitatore può ammirare specie di piante uniche, farfalle ed infinite colonie di uccelli nella. E’ in questo bellissimo parco naturale che si trova una delle località più buie al mondo: il “”, il luogo perfetto dove osservare il cielo stellato e rimanere senza parole di fronte allo spettacolo della Via Lattea. Quello di Terschelling è il primo Dark Sky Park dei Paesi Bassi e uno dei venti sparsi per il mondo. Comprende aree in cui il livello di buio durante la notte raggiunge i livelli ottimali per poter osservare il cielo senza fonti di luce che ne disturberebbero la visione. Sono dunque zone rarissime da trovare, dati i livelli di inquinamento luminoso ormai ovunque generalmente elevati. Qui in Olanda non c’è bisogno del telescopio per ammirare al meglio il cielo stellato: è infatti cosi limpido che la Via Lattea si vede benissimo ad occhio nudo. Basta semplicemente sdraiarsi sulla spiaggia, muniti ovviamente di coperta, e godersi l’incantevole volta stellata che regala uno spettacolo unico.Scopri i migliori visori nottruni in commercio Un’altra attività da non perdere è quella del, alla scoperta del mondo che viene alla luce tra una marea e l’altra. Ma Terschelling vuol dire anche un altro tipo di intrattenimento, quello delle molte, dei ristoranti e dei locali. Durante l', Terschelling si trasforma in un grande palcoscenico per le arti dello spettacolo, come cabaret, canto e danza, ed attrae migliaia di visitatori. La specialità culinaria sono infatti i mirtilli rossi, celebrati appunto con l’evento annuale che trasforma a giugno i paesaggi incontaminati. Il nome del festival significa letteralmente “ovunque” e prende spunto dall’antica tradizione di lasciare il bestiame libero di pascolare in ogni luogo dell’isola per alcuni giorni all’anno.