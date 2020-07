Il Principato di Monaco riparte con il turismo

L'iconico Casinò del Principato di Monaco

Esterno del Palais Princier

Il Museo Oceanografico che si affaccia direttamente sul mare

Esterno del magnifico Hotel Metropole di Montecarlo

Anche il Principato di Monaco , angolo di Costa Azzurra tra la Francia e il Mediterraneo, è ripartito tra il lusso e il comfort che lo contraddistinguono ma in tutta sicurezza. Quella che è considerata una delle mete più affascinanti d’Europa ritorna alla ribalta con la campagna For More attivata dalla Direzione del Turismo e dei Congressi del Principato di Monaco, che mette in evidenzia come le principali istituzioni siano riaperte al pubblico nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie. Tutti i settori dell’ospitalità garantiscono di soddisfare appieno gli standard di sicurezza, per permettere anche al viaggiatore più esigente di godere dei migliori trattamenti possibili. Ecco, dunque, che anche qui si è avviata la fase 3 con l’apertura graduale di molti luoghi interessanti tra cui negozi, bar, musei, hotel, spiagge, ristoranti.Distanziamento fisico tramite apposita segnaletica, utilizzo obbligatorio della mascherina, igiene delle mani sono garantiti ovunque, in aggiunta agli screening sierologici gratuiti su base volontaria: sono misure che hanno contribuito a contenere la diffusione del contagio e permesso una graduale ripresa delle attività economiche e turistiche tanto da poter accogliere i visitatori con adeguati standard di sicurezza. Chi soggiorna in albergo sa che tutte le strutture si sono adeguate alla contingentazione del numero di persone ammesse, alle mascherine obbligatorie per dipendenti e clienti, alla sanificazione regolare dei locali, alla segnaletica di distanziamento social e al check-in e check-out regolati rigorosamente via mail o telefono.Tappa imprescindibile nella movida monegasca è quella al Café de Paris, storico locale situato nel cuore del quartiere di Monte-Carlo, per sorseggiare gli ottimi drink e ammirare, dal suo dehors, il nuovo volto di Place du Casinò, uno spazio ampio e moderno ripensato per il piacere e il comfort dei visitatori. Tra le attrazioni storiche spicca il Palais Princier , i cui prestigiosi interni ricchi di opere d’arte, compresi la galleria italiana e gli affreschi del Cinquecento, si potranno visitare solo nel 2021, ma vale comunque la pena assistere ad una delle tradizioni più sentite, ovvero il, che ogni giorno alle 11:55 si rinnova nella piazza antistante il Palazzo per offrire fedeltà e dedizione a Sua Altezza Serenissima il Principe Sovrano e alla famiglia principesca. Nella centralissimaè il rinomato Hotel de Paris il tempio del lusso e dello charme che, con il suo profilo elegante e suggestivo, è dal 1863 uno dei luoghi più iconici della città. Tra un giro di shopping nel quartiere One Monte-Carlo e una passeggiata ai Jardins des Boulingrins, è possibile fare una pausa presso il ristorante stellato Le Grill , situato all’ottavo piano di questa prestigiosa istituzione dell’ospitalità monegasca.Spazio anche ai musei, che riaprono con l’obbligo di contingentare gli ingressi e prevedere un percorso a senso unico. Gli appassionati di mare e scienza possono quindi tornare a esplorare il Museo Oceanografico , solenne edificio che si erge sulla Rocca del Principato, fondato nel 1906 dal Principe Alberto I e simbolo della dedizione di Monaco a favore della salvaguardia dell’oceano e delle specie marine. Vi si possono ammirare oltre 6.000 specie tropicali e mediterranei, una vera e proprio passione per la biodiversità che lo rendono un punto di riferimento a livello internazionale per la tutela degli oceani. ’Hotel Métropole Monte-Carlo è un albergo in stile Belle Epoque riconosciuto nel 2019 da Conde Nast Traveler tra i migliori hotel in Francia e a Monaco. Dal 19 giugno ha riaperto i battenti per cui è possibile rilassarsi a bordo piscina sorseggiando un cocktail, in un ambiente da sogno immerso nel verde, progettato e firmato dallo stilista Karl Lagerfeld, dove moda e gastronomia si fondono. Il giardino, il Bar Odyssey e l’iconica Odissey Pool sul rooftop del Métropole, fanno di questo luogo uno degli indirizzi più fashion della città. Anche l’ Hotel Méridien Beach Plaza ha riaperto da poco: indirizzo perfetto per godere di un’oasi di lusso con spiaggia privata sul Mediterraneo, si trova lungo Avenue Princess Grace nella zona del Larvotto. Le 397 camere di cui 18 suite offrono una vista spettacolare sul Mediterraneo. Esperienze esclusive #Justforyou nel pieno rispetto del distanziamento sociale, sono possibili al Columbus Monte-Carlo , Boutique Hotel situato nel pittoresco quartiere di Fontvieille, perfetto per chi è alla ricerca dell’autentico sapore dello stile di vita monegasco. La struttura dall’architettura neoclassica caratterizzata da arcate e colonnati è il Monte Carlo Bay Hotel & Resort , cornice esotica del Blu Gin, uno spazio esclusivo di creatività ed innovazione con vista mozzafiato perfetto per gli amanti della Golden Hour con la sua vasta scelta di cocktail e soft drink. Per gli appassionati di Formula 1 ma non solo è aperto anche il Fairmont Monte-Carlo , il cui rooftop regala una posizione privilegiata per assistere al celebre Gran Prix grazie all’affaccio esclusivo sulla "curva Fairmont”, mentre al Novotel Monte-Carlo spicca soprattutto per il suo ristorante Azzurra Kitchen, dove ogni giorno si gustano gli inconfondibili sapori della cucina mediterranea.