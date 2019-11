Cuba, 500 anni di storia, cultura, arte e musica a L'Avana

L’è il centro storico della città, punto di partenza per ogni visita. Le quattro splendide piazze coloniali e la cattedrale barocca più bella dell’America latina sono le attrazioni da non perdere. Plaza de Armas, con il suo mercatino di libri usati e il gigantesco albero di ceiba; Plaza Vieja, con i palazzi ristrutturati e i negozi di marche famose; Plaza de San Francisco de Asís, vicina al porto e al museo del Ron, e Plaza de la Catedral, con la sua architettura barocca e la stupenda e imponente cattedrale. Il quartiere è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Utile per approfondire la storia di Cuba è il: nello sfarzoso edificio che fu Palazzo Presidenziale fino al 1959 sono esposti reperti che vanno dalla cultura precolombiana fino alla storia recente. Poco distante si trova il simbolo dell’Avana con la sua cupola alta oltre 60 metri: ilCostruito negli anni Venti sul modello del Campidoglio di Washington, è stato sede del Congresso Cubano fino alla Rivoluzione ed ora ospita invece l’Accademia delle Scienze e la Biblioteca Nazionale di Scienza e Tecnologia. Immancabile è la bella passeggiata che scorre sul lungomare, il: lunga 8 chilometri è amatissima da sportivi, artisti ed innamorati., una delle piazze pubbliche più grandi del mondo, è uno dei simboli cittadini: nei momenti più importanti della storia politica dell’isola i cubani si sono radunati qui. La piazza è sede di numerosi edifici governativi ed ospita le enormi immagini di Che Guevara e Camilo Cienfuegos oltre al Monumento dedicato alla gloria nazionale José Martí.Leggi anche: Cuba, i consigli su dove dormire a L'Avana A poche ore di distanza da Cuba, ecco la valle dichiarata dall’Unesco Paesaggio Culturale dell’Umanità, dove si coltiva il miglior tabacco del mondo: qui ci si trova di fronte a giganteschi mogotes, le colline carsiche, che circondano la bella valle con la sua terra rossa e le maestose palme.E’ definita la Perla del Sud per l’architettura di ispirazione francese, celebre infatti per il suo stile elegante. Si affaccia sulla Bahia naturale de Jagua, la più maestosa di Cuba, nota per il suo ricco ecosistema marino.Vero e proprio gioiello dell’epoca coloniale, anche Trinidad è inserita nella lista dei Patrimoni dell’Umanità. Lo stile coloniale è perfettamente conservato nel piccolo centro storico che si articola tra piazze e stradine acciottolate dove svettano palazzi e abitazioni color pastello.A circa 18 chilometri a sud di Trinidad Palya Ancon è una lunga lingua di sabbia chiara che si getta nel mare turchese dei Caraibi, ornata di ombrelloni di paglia e palme. La classica spiaggia da cartolina.uno dei più antichi insediamenti coloniali dell’isola, dove si respira un’atmosfera particolarmente autentica.E’ l’isolotto di maggiore importanza a Cuba e si trova nello splendido arcipelago di Jardines del Rey. Si tratta dell’ultimo dei meravigliosi isolotti ai quali si accede seguendo la strada che attraversa la Bahía de Buena Vista.A circa 3 ore d’auto da L’Avana Santa Clara è una graziosa città immersa nelle campagne della provincia di Villa Clara. Molto più piccola e meno turistica della capitale, Santa Clara è comunque molto conosciuta e apprezzata soprattutto per la bella atmosfera. Horca Myseria propone un viaggio dal 26 Dicembre 2019 al 7 Gennaio 2020 a partire da 2740 euro più tasse aeroportuali di 435 euro. Un viaggio speciale di gruppo accompagnati da Monica Fumagalli, Tour Leader d’eccezione nonché autrice di diversi saggi e traduttrice di autori collegati in qualche modo alla storia del continente americano.