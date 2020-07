Valle Averto, un'oasi nella Laguna Veneta

Laguna Sud - Venezia (©Marco Usan/CC BY SA 3.0)



Tipico casone lagunare (©Amelikamelik/WWF Italia/CC BY SA 4.0)

Nella laguna più famosa del mondo non si ammirano soltanto gondole, palazzi meravigliosi che si specchiano nelll'acqua e magnifiche isole cariche di storia e di tradizione. Chi si spinge al di là di Venezia e raggiunge i margini della, tra Chioggia e Mestre, ad esempio, si accorgerà che questa meravigliosa zona umida custodisce un'area di elevato interesse ambientale e paessagistico ricca di numerose per sorprese per i viaggiatori che decideranno di esplorarla. Si tratta dellache tutela un'antica valle da pesca della laguna, l'unica interdetta alla caccia. Tra paesaggi suggestivi e creature affascinanti, la visita dell'area protetta porta alla scoperta di unin cui convivono numerose specie animali e vegetali differenti. Non a caso l'oasi, che oggi si trova all'interno del Sito di Importanza Comunitaria "Laguna media inferiore di Venezia", è stata dapprima designata qualeai sensi della Convenzione di Ramsar e, successivamente, è stata dichiaratadalla Giunta della Regione del Veneto. Vale la pena, dunque, durante un viaggio alla scoperta delle bellezze della Laguna Veneta, programmare una tappa alla scoperta di questa oasi in cui trascorrere piacevoli ore di relax a contatto con la natura e in cui scoprire alcuni interessanti aspetti della storia della laguna più vasta del Mediterraneo.In origine il territorio della Valle Averto non faceva neanche parte della Laguna Veneta. La sua formazione risale aled è il risultato delle opere idrauliche della Laguna Veneta realizzate dalla Repubblica di Venezia che, tra gli altri interventi, dispose, nel 1610, lo scavo del(il Taglio di Brenta) per preservare l'ecosistema lagunare. L'allagamento della Valle Averto avviene mediante due aperture, chiamate buseni, situate in località di Lugo e di Cà Giarona del Cornio. L'oasi si estende su una superficie dinella Laguna Veneta lungo la, nel comune di, sorge su una delle zone umide lagunari utilizzate per la, una particolare forma di allevamento estensivo di specie ittiche impiegata per secoli lungo il litorale adriatico, e comprende ampi specchi di acqua dolce e salmastra, canneti, boschi igrofili e canali che fanno parte di un delicato ecosistema esplorabile attraverso interessanti percorsi che portano alla scoperta delle suggestive rive adornate di tamerici e salicornie, e delle acque punteggiate di giunchi e splendide ninfee.Leggi anche: Cucina veneziana: baicoli, galani e frìto l e presenti all'interno dell'oasi, la cui notevole diversificazione è legata al gradiente salino, alle diverse quote del suolo e alla diversa natura del substrato, contribuiscono allo sviluppo di unafatta di boschi igrofili a salicacee, olmo, farnia e frassino, prati umidi che ospitano giunchi e orchidee, siepi in cui convivono ligustro e biancospino, rosa canina e tamerice, specchi d'acqua dolce incorniciati da tifeti e fragmiteti, e salmastra racchiusi tra alofite come la salicornia e l’astro marino, barene, argini, canali, acquitrini, cariceti e giuncheti, pascoli umidi. Tra le chiome di pioppi neri, ontani, olmi, frassini e farnie si si incastonao le piccole torrette di avvestamento per l'osservazione, nel rispetto della quiete, dellalocale. Basti pensare che sono circadi magnifici uccelli che frequentano l'oasi, per un totale di benornitiche recensite, tra le quali si possono avvistare, in primavera, l’airone rosso, il fistone turco, il falco di palude, il cavaliere d’Italia e il martin pescatore e, nella stagione invernale, anche l’airone bianco e cinerino, la poiana e l’aquila di mare. La fauna "di terra"non è meno affascinante. Nei boschi sono state censitetra cui la donnola, il tasso, la volpe e la faina. Sonoche vivono nel territorio dell'oasi, tra cui un'importante popolazione di testugini di palude, etra le quali si distingue la Rana di Lataste. Nelle acque dei bacini di acqua dolce e salata, invece, vivono ben. Tra gli invertebrati, inoltre, sono stati individuati anche alcuni endemismi.Leggi anche: Lido di Venezia, l'isola delle star Per ammirare questi affascinanti habitat occorre tempo, pazienza e silenzio, oltre all'utilizzo di binocoli per facilitare l'avvistamento delle creature che li popolano nel rispetto dei loro spazi. L'oasi è aperta al pubblico la prima ee può essere visitata liberamente, previo acquisto del biglietto di ingresso, limitatamente ale all'utilizzo della zona gazebo/area picnic. Per effettuare iloccorre, invece, acquistare un biglietto per una delleche si svolgono su prenotazione sia durante la settimana che nel weekend. La durata della visita è di circadurante le quali gli accompagnatori forniscono interessanti spiegazioni che riguardano sia gli aspetti naturalistici sia quelli storico-etnografici. Il percorso, che si svolge in piano, porta alla scoperta dei differenti habitati che coesistono all'interno dell'oasi spostandosi tra bosco igrofilo, prati umidi, argini e canali, fino ai punti d’osservazione sui laghi salmastri. Su richiesta è possibile persino concordare con la direzione l'accessoper appassionati di fotografia, di birdwatching, per corsi di formazione, team building, etc. La gestione dell'area protetta è affidata alche è proprietario di 84 dei 200 ettari della Riserva, in convenzione con Il Ministero dell'Ambiente. Il sito rientra di una più ampia "Zona umida di importanza internazionale" di circa 500 ettari. Sono, inoltre, presenti un, nella bella struttura di Cà Tiepola,(uno percorribile anche dai diversamente abili),, ed un'area di parcheggio.Leggi anche: Venezia: osterie e tipici bacari a Cannaregio