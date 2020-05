Valdarno, un "Grand Canyon" all'italiana

Una veduta delle Balze



Se il progetto di una vacanza alla scoperta dei grandi canyon americani sembra, ormai, essere slittato a data da destinarsi, ciò non significa che si debba rinunciare del tutto ad un viaggio alla scoperta disorprendenti fatte di guglie e pinnacoli di roccia che si innalzano maestosi in un variopinto contrasto di colori con il cielo e la natura circostante. Un “Grand Canyon” tutto italiano, infatti, attende i viaggiatori più curiosi in, in quel meraviglioso territorio tra Firenze ed Arezzo che è il. Proprio qui, tra morbide colline, borghi arroccati, uliveti e vigneti vegliati dal grandesi ergono, imprevedibili, delle formazioni rocciose di natura erosiva che ricordano molto da vicino quelle a stelle e strisce del Colorado. Sono note comee la loro storia, che le ha portate ad essere dichiarate, comincia milioni di anni fa. Oggi questo sito, forse un po' (ingiustamente) trascurato dal turismo ma probabilmente proprio per questo così suggestivo, si rivela in realtà un vero e proprio scrigno di sorprese e. Talmente da sogno da aver incantato persinoche, prima di ogni geologo, li ha studiati intuendone le origini e li ha persino ritratti in alcune delle sue opere più famose, a cominciare dallae dalla celeberrimaA lungo ci si è domandati cosa ci fosse alle spalle della sorridente Monna Lisa ma, come si può osservare nella foto in basso, guardando con attenzione non sarà difficile individuare, sullo sfondo, uno scenario del tutto simile a quello delle Balze.Vuoi ammirare un'altra splendida cattedrale naturale del Bel Paese? Leggi qui per saperne di più sulle Rocce Rosse di Arbatax in SardegnaQuello della formazione delle Balze è un processo iniziato nel corso del. All'epoca, il territorio dell'attuale Valdarno Superiore era occupato da un grande lago alimentato da acque che, discendendo dalle montagne circostanti, trasportavano e depositavano sul suo fondale sedimenti che, a seguito dell'estinzione del lago, sono stati, poi, progressivamente erosi e smantellati dalla formazione dell'e dei suoi torrenti trasversali minori. Gli affluenti che discendono dal, più vigorosi, hanno esercitato una maggiore azione erosiva ed è per questo che proprio sulle pendici del massiccio le Balze hanno assunto dimensioni e forme più evidenti e spettacolari. Nel corso dei millennihanno continuato a modellare e plasmare il paesaggio sino a condurre ai giorni nostri queste bellezze tutte italiane che, tutto sommato, non impallidiscono al confronto con la Monument Valley d'oltreoceano. Le formazioni più scenografiche si estendono in un vasto territorio che comprende parte delleed in particolare i comuni di Terranuova Bracciolini, Castelfranco di Sopra, Loro Ciuffenna, Pian di Scò, Laterina e Reggello. Sembrano davvero delle grandi cattedrali naturali, sormontate da guglie e pinnacoli dalla superficie irregolare che rivela, nei colori, nelle forme e nella consistenza, l'anticadi sabbia, argilla e ghiaia da cui hanno avuto origine. Possono raggiungere fino ade sono intercalate da gole profonde, mentre tutto attorno una natura rigogliosa crea un contrasto di colore sorprendente con le rocce e il cielo, specialmente con l'approssimarsi del tramonto quando le Balze si tingono di intense sfumature gialle e arancio.Il Valdarno non è soltanto canyon. Leggi qui per saperne di più sul rinvenimento dei resti di un mammut nei pressi di Terranuova BraccioliniPer ammirare questi capolavori della natura è possibile intraprendere numerosiche regalano viste stupende sulle Balze più suggestive. Il percorso più affascinante è quello ad anello, chiamato, contrassegnato dal CAI con il n. 51, che segue i sentieri dell'Acqua Zolfina e delle Fossate. L'itinerario prende il via dae prevede, dapprima, il guado in tre punti del Borro delle Fossate in una fetta vegetazione dalla quale, ogni tanto, è possibile intravedere le punte dei pinnacoli gialli che fanno capolino. Successivamente il percorso prosegue attraverso prati verdeggianti e campi coltivati dai quali si imbocca ilche, tra scenari verdeggianti, vigneti e piante da frutto, si avvicina man mano sempre di più alle Balze che dominano il paesaggio dando l'impressione di trovarsi al cospetto dei grandi canyon statunitensi. Con una piccola deviazione sulsi può raggiungere il pittoresco borgo di Piantravigne, abbarbicato su uno strapiombo, dal quale si può ammirare quella che da molti è consideratadelle Balze. Il percorso ad anello prosegue costeggiando ilche, dal nome e dall'odore, rivela immediatamente la presenza di zolfo nelle acque. Quando, imboccata la Setteponti, ci si troverà al cospetto dell'anticasi avrà la conferma di essere prossimi al ritorno al punto di partenza.Ma c'è un altro luogo in cui le Balze rivelano uno scenario che sembra uscito direttamente da una favola. Chi desidera provare la sensazione di trovarsi, per una volta, all'interno di un romanzo fantasy non potrà rinunciare a raggiungere la suggestiva, tra cattedrali rocciose immerse in variopinte fioriture. Da non perdere, inoltre, una passeggiata alla scoperta del vicino borgo di, a metà strada tra la Setteponti e la strada delle Cave, che porta sino alla Cava delle Fate, del magnifico borgo die di quello di, uno dei Borghi Più Belli d'Italia, con le sue antiche pievi con l'abside rivolto ad est, dove sorge il sole, le case di pietra e i prati fioriti del Pratomagno. La, un vero capolavoro in stile romanico, è considerata una delle più belle della regione ed ingloba l’antica chiesa paleocristiana, risalente al V-VI secolo, e l’edificio longobardo dell'VIII-IX secolo, stessa epoca a cui risale anche lo splendido pulpito che le maestranze romaniche hanno deciso di conservare probabilmente per l'elevato pregio della sua lavorazione.Scopri i sapori genuini del Valdarno nella ricetta del Buon Ricordo del Piccione Ripieno di Salsiccia al Finocchio e Cavolo Nero. Ve ne abbiamo parlato qui Leggi anche: