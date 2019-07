Lombardia, a spasso nel Boschetto della Cascina Campagna

Laddove ilesce dalpercorre, nel suo tratto bergamasco,per poi proseguire a valle attraversando lein un susseguirsi di terreni agricoli. E' proprio in questa area che si estende ilscoprendo paesaggi sempre diversi e pieni di fascino, ora ricoperti di boschi ora punteggiati di placidi corsi d'acqua. Lungo il percorso il fiume rivela interessantidi elevato interesse naturalistico e numerosedi grande fascino. A rendere ancora più suggestivo ed intrigante il paesaggio, i centri abitati ricompresi nel territorio del Parco regalano preziosi, tra cui il, con il suo cortile quadrangolare e le torri e le vestigia di quelli di. E' in questa magnifica cornice che la Riserva Regionale Boschetto della Cascina Campagna regala scenari dal fascino estremo e di elevato pregio botanico.Adagiata sulla destra del fiume Oglio, dal quale dista circa mezzo chilometro, la Riserva può essere facilmente raggiunta percorrendo la strada di servizio della Cascina Campagna. Ha un'estensione di circae si trova in una zona di transizione tra l'alta pianura asciutta e la bassa pianura irrigua bordata, sul lato occidentale, dal. Dal fontanile denominato Fontana Vecchia, che rappresenta un elemento di elevato interesse storico culturale oltre che geomorfologico, nasce, invece, il. Ma è la ricca vegetazione a rendere questo luogo così affascinante e suggestivo. Con particolare riferimento alche custodisce gli, una tipica formazione forestale un tempo largamente diffusa lungo la Pianura Padana.La composizione è quella del bosco ceduo misto con dominanza, nello strato arboreo, di Quercus robur e Carpinus betulus. La vegetazione arbustiva comprende, invece, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Acer campestre, Cornus sanguinea, Carpinus betulus, Viburnum lantana, Prunus avium, Prunus spinosa, Euonymus europaeus, Rubus sp. pl., Ulmus minor, Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra, Frangula alnus, Amorpha fruticosa, Quercus pubescens, Fraxinus ornus, Clematis recta, Ruscus aculeatus. Altrettanto affascinante, dal punto di vista botanico, le zone che interessanoe che gravitano attorno ai due cavi Molinara e Molinaro che comprende oltre 110 specie rilevate nella Riserva.Leggi anche: