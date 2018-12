Lazio, con le ciaspole sui Monti Simbruini

Il nome stesso del, che deriva dal Latino “” (“sotto le piogge”), offre un prezioso suggerimento sulla natura di questi territori appenninici alle porte di Roma, caratterizzati dall'abbondante presenza diche si alternano ad affascinanti, vaste, cime che superano i 2.000 metri di altitudine e affascinanti località che custodiscono preziose testimonianze, talvolta anche di origine millenaria. Il Parco è magnifico in ogni stagione, ma nelsi ammanta di magia grazie anche alle numerose proposte per vivere queste giornate di allegria a contatto con la natura. Ecco le più interessanti.non passa certo inosservato nel. Fino al 6 gennaio, infatti, gli eventi dell'iniziativaaccompagneranno i festeggiamenti dele dell'con interessanti proposte per tutta la famiglia, che spaziano dal count down per il nuovo anno in piazza Caraffa sino al vin brulè a casa di Babbo Natale. Ma non è finita, perchè il giorno dell'Epifania riserva numerose sorprese per grandi e piccini come la Befana sugli sci a Campo Staffi e l'arrivo dei Re Magi al presepe vivente.il Natale dura fino al 20. Nel pittoresco borgo medievale sino al 6 gennario gli antichi mestieri di un tempo rivivono grazieagli allestimenti artistici e alla mostra fotografica ed oggettistica che rievoca il passato di Jenne e l'antica vita contadina. Il, invece, si potrà assistere alla suggestiva rappresentazione del, presentando personaggi tipici della tradizione presepiale italiana abbigliati coned oggetti, attrezzi ed utensili appartenenti a mestieri del passato ormai abbandonati.C'è tempo fino al 21 aprile per scoprire le bellezze delle montagne laziali in maniera insolita e divertente in sella ad una fat bike. Questa bicicletta dalle ruote enormi consente di muoversi agevolmente anche sulla neve mantenendo con facilità il controllo del mezzo. Le escursioni, organizzate dal Rifugio Viperella di Campo Staffi, potranno essere effettuate su prenotazione.Il magnifico convento di San Francesco, presso Subiaco, celebra le feste con una serie di aperture straordinarie che permetteranno ad adulti e bambini di esplorarlo con speciali visite guidate. Particolare attenzione viene dedicata ai giovani visitatori che potranno prendere parte ad una speciale visita guidata gioco, “Il Crocifisso Parlante”, che avvicinerà i più piccoli alla figura di San Francesco e li porterà alla scoperta del complesso conventuale in maniera coinvolgente e divertente. Il prossimo appuntamento con le visite guidate è per domenica 13 gennaio.I Monti Simbruini offrono rifugio a magnifici cervi che saranno gli osservati speciali di una bellissima escursione in programma per sabato 4 gennaio alle 10.00 del mattino. Gli operatori del Parco guideranno i partecipanti in un itinerario di 2 chilometri duranti i quali offriranno interessanti informazioni sulla biologia dei cervi e sui sistemi di monitoraggio degli esemplari reintrodotti in libertà anche grazie a dimostrazioni pratiche di monitoraggio radio telemetrico.Leggi anche: