Orbetello, secoli di bottarga e antiche tradizioni

Città lagunare di grande suggestione, Orbetello regala irripetibili momenti all'insegna della storia, della natura e di sfiziosi sapori del mare che trovano nel cefalo, e nella bottarga che da sempre se ne ricava, uno dei protagonisti indiscussi della deliziosa cucina locale.E' difficile collocare temporalmente la tradizione locale legata alla pesca dei cefali. Da sempre, infatti, questa specie ittica rappresenta uno degli emblemi della cucina lagunare. Pescati durante tutto l'anno anche nelle peschiere, poste nei canali di collegamento tra il mare e la Laguna, questi pesci trovano nelle acque di Orbetello un ambiente ideale per il loro sviluppo che permette alle loro carni di raggiungere un livello di eccellenza. E' il Mugil Cephalus il prediletto della cucina locale. E', infatti, l'unico dal quale si ricavano la bottarga e i tipici filetti affumicati, protagonisti di numerose ricette. La bottarga, nell'area lagunare, viene prodotta da sempre sebbene, inizialmente, soltanto a livello familiare perchè i cefali con le uova venivano, generalmente, venduti freschi in Sardegna. Si tratta, comunque, di un prodotto dalla tradizione lunghissima che identifica il territorio e la cucina di Orbetello sin da tempi lontani.Trattandosi di un prodotto dal forte legame con il territorio di produzione, la bottarga di cefalo di Orbetello è stata inserita nell'elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT). La Fondazione Slow Food, inoltre, per salvaguardarne e promuoverne la tradizione ha istituito un Presidio di cui fanno parte oltre 58 pescatori che gestiscono anche un laboratorio per la lavorazione, uno spaccio ed un mercato del pesce, producono bottarga, filetti affumicati di cefalo e di anguilla e si occupano di un piccolo ristorante affacciato sulla laguna dove viene servito il pescato del giorno cucinato alla maniera locale.La bottarga di cefalo è costituita dalle sacche ovariche del pesce salate, pressate ed essiccate. Si presenta in blocchi compatti ma non asciutti di colore ambrato. Il suo sapore caratteristico ma delicato la rende perfetta per insaporire tantissimi piatti.Per ottenere la bottarga i pescatori della laguna estraggono delicatamente le sacche ovariche dai cefali femmina. Dopo aver trascorso alcune ore sotto sale, le sacche vengono, quindi, pressate e lasciate essiccare. Se in Sardegna la stagionatura può arrivare a protrarsi anche per sei mesi, nella laguna di Orbetello la bottarga viene considerata pronta per il consumo già dopo 15 giorni di essiccazione.Sono stati probabilmente gli Spagnoli ad introdurre in laguna le prime tecniche di conservazione del pesce. Sembra, infatti, che sin da epoca cinquecentesca usassero affumicare le anguille e condire i pesci una salsa calda a base di aceto, rosmarino, aglio e peperone chiamata escabece, ricette che, ancora oggi, vengono servite in laguna.La bottarga di cefalo è talmente saporita e delicata da essere deliziosa semplicemente gustata a fettine condite con un filo di olio extravergine di oliva e limone. Resta, comunque, un prelibato ingrediente per insaporire numerose ricette, specialmente di primi piatti.spaghetti, bottarga, prezzemolo, aglio, olio extravergine di oliva, limone, peperoncino.Fate rosolare l'aglio ed un poco di peperoncino nell'olio extravergine di oliva. Cuocete, quindi, gli spaghetti in acqua salata e, una volta scolati, conditeli con l'olio dal quale avrete rimosso i pezzi di aglio e peperoncino. Amalgamate con cura aggiungendo, se necessario, un filo di olio a crudo. Servite in tavola con una spolverata di bottarga e scorza di limone grattugiate.Adagiata sul fondo della Maremma toscana, laè un fittodifferenti caratterizzati dache, non a caso, le è valsa la tutela del. Il complesso ecosistema che la contraddistingue, infatti, garantisce la sopravvivenza diche, assieme ai magnifici scenari della laguna, rappresentano una delle principali attrazioni per gli amanti dei viaggi a sfondo naturalistico. Laè separata dal mare dachiamate(quello dellae quello della), che collegano il promontorio delcon la costa e racchiudono il. Dichiarata, l'oasi WWF della Laguna di Orbetello si estende pere custodisce una zona umida di importanza internazionale considerata un autenticoLeggi anche: