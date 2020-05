Buon ricordo a Firenze: il fritto del convento

Un secondo piatto goloso, che racconta i piaceri della terra e della tavola fiorentina. Alla base di questa ricetta, consegnataci da Lara Celletti, titolare della Trattoria Il Francescano di Firenze, e firmata dallo chef Pasquale Lauria, l'ottimo matrimonio tra le carni bianche e le verdure di stagione. La pastella, leggera e croccante al punto giusto, ne esalta i sapori. Il cartoccio di carta di pane in cui sono avvolti fa ritornare tutti bambini.





Scopri le ricette regionali della regione Toscana su Turismo.it



Dopotutto è noto, come un vecchio detto toscano recita, che "fritta l'è bona anche una ciabatta!". Grazie alla croccantezza del risultato e alla sapidità che risalta i sapori di certi ingredienti, la frittura, le cui origini possono definirsi universali e non collocabili geograficamente, era già molto usata nel 2.500 a.C. in Egitto. E se nell’antica Roma era prevalentemente a base di olio di oliva o strutto, nel Nord Italia ha prevalso il burro, per la ricchezza in allevamenti bovini.

Nel fritto misto alla toscana, nella fattispecie, entrano in gioco diverse varietà di prodotti. Soprattuto carni bianche, come pollo e coniglio, per via della loro morbidezza, che ben contrasta con quel saporito involucro esterno. Il segreto in questa regione sta nel riuscire a prepararli in anticipo e a cuocerli tutti assieme. Così da servirli ben caldi, condizione indispensabile per la perfetta riuscita del piatto.

Ingredienti per 4 persone - Pollo, coniglio, fiori di zucca (in stagione), carciofi (in stagione). Melanzane, zucchine, carote, altre verdure a scelta. Ingredienti per la pastella: 200 g di farina, acqua frizzante q.b., sale q.b.