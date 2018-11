Abbiategusto, la celebrazione della cucina italiana

L'Italia è la terra del “mangiar bene” e se oggi può contare su una comune identità culinaria (e non solo) è anche grazie al grande gastronomo e scrittoreche, con la redazione del suo famoso manuale culinario nel 1891, ha messo la sua firma sul processo di unificazione dell'Italia contribuendo allo sviluppo della cultura e della filosofia gastronomica di un Paese ancora in formazione. Ed è proprio all'autore de “” che è dedicata la 19° edizione della rassegna enogastronomica, nella cittadina diormai diventata un appuntamento di richiamo internazionale. L'edizione 2018 della kermesse, che ha preso il via proprio ieri e si protrarrà sino a tutta la giornata di domani, si ispira proprio alla filosofia gastronomica di Pellegrino Artusi e si concentra, in particolare, sull'”arte del mangiar bene”.Filo conduttore della manifestazione è, dunque, il manuale artusiano che oltre un secolo fa raccolse in un'unica pubblicazione circa 800 ricette provenienti da tutta la penisola fornendo una prima rappresentazione dell'Italia culinaria. Nel rispetto della filosofia artusiana che si fondava, tra l'altro, sulla valorizzazione dei prodotti del territorio con un occhio di riguardo alla loro stagionalità, la rassegna affronterà, quest'anno, il tema dellada perseguire rivolgendosi ad ingredienti basso impatto ambientale, attenti alla conservazione della biodiversità e degli ecosistemi, scelti quanto più possibile su scala locale, equi ed accessibili a tutti. Nel testo dell'Artusi, infatti, che ha fatto del gastronomo il padre della cucina moderna, possono essere, individuati, tra gli altri, tre principi ispiratori del concetto di sostenibilità alimentare: quello dinel rispetto del territorio, quello die quello, infine, di utilizzareFulcro della kermesse che rende omaggio “all'arte del mangiare bene” è il, presso il, articolato in diversi settori tra cui. Qui, stand provenienti da tutta Italia si riuniscono per presentare i loro prodotti in tantissime gustose varianti. Da non perdere una sosta al padiglione, ricco di pesce fresco, e all'auditoriumdove una cucina Scavolini allestita per l'occasione ospiterà interessantidi chef rinomati e studenti dell'Istituto Alberghiero Ballerini di Seregno. Tra vini, salumi, pasta fresca, birre artigianali, riso, formaggi, dolci, confetture, salse gourmet, prodotti tipici e streetfood regionale, la rassegna accoglie i visitatori con un ricco di calendario di appuntamenti a tema enogastronomico comepresso i ristoranti, le gastronomie, le gelaterie e le pasticcerie di Abbiategrasso. E gli appuntamenti raddoppiano se si considerano i deliziosi menu speciali, i piatti a tema, le degustazioni, le merende, i brunch, gli aperitivi e gli eventi proposti nell'ambito della rassegna collateraleLeggi anche: