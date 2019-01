5 specialità che rendono più dolce l'Epifania

LOMBARDIA: ANELLO DI MONACO MANTOVANO

L'Anello di Monaco, con la sua soffice prelibatezza e il profumo della sua farcitura ricca di zucchero e frutta secca, fa da oltre due secoli la gioia di grandi e piccini della bella città lombarda, dove viene prodotto esclusivamente con metodi artigianali.

FRIULI VENEZIA GIULIA: GUBANA

Ricetta di confine tra la tradizione friulana e quella slovena, la Gubana è una soffice prelibatezza che da secoli simboleggia le occasioni di festa. Nata nelle Valli del Natisone, in provincia di Udine,nel corso dei secoli si è trasformata in una specialità apprezzata in tutta la regione grazie alla sua consistenza soffice e al buon gusto della sua farcitura.

TOSCANA: PANFORTE DI SIENA

Siena è l’unica città in Europa ad avere un riconoscimento Igp per due prodotti della propria provincia: i ricciarelli e il panforte. Simbolo delle festività natalizie, il "Panforte di Siena" IGP è il prodotto dolciario ottenuto dalla lavorazione e successiva cottura in forno di un impasto a base di farina, frutta candita, frutta secca, miscela di zuccheri, miele e spezie.

LAZIO: PANGIALLO ROMANO

Il dolce invernale degli antichi Romani ancora oggi dona una nota di colore e di tradizione al Natale e alle Feste della capitale e del Lazio. Il suo sapore di miele e frutta secca e la sua delicata glassa dorata fanno delPangiallo una specialità tutta da provare e da gustare.

SICILIA: CUBAITA

Croccante quasi da spaccare i denti e buonissima da rimanerne letteralmente conquistati, la cubaita è una vera istituzione del Natale siciliano dalle suggestioni saracene. Ci vogliono soltanto miele, zucchero, mandorle, pistacchi o sesamo per preparare l'antico torrone siciliano ed il suo sapore e l'intenso profumo sono una vera garanzia per godere di dolci Festività all'insegna del gusto e della tradizione.