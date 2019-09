5 sapori d'autunno che valgono un viaggio

I funghi sono uno dei frutti più preziosi dell'autunno e Borgotaro, in Val di Taro, vanta una lunghissima tradizione legata al raccolto del re dei funghi, il porcino che da queste parti è particolarmente pregiato e saporito, tanto da aver meritato l'attribuzione della IGP.

CASTAGNE DI MONTELLA IGP

La “Castagna di Montella” IGP è considerata tra le migliori prodotte in Italia; ha ricevuto la prima Doc (ora Igp) applicata a un vegetale ed è prodotta esclusivamente negli agri del Comune di Montella, Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Volturara Irpina, Nusco e Montemarano, ad un'altitudine compresa tra i 500 e i 1000 metri s.l.m.

FUNGO CARDONCELLO

Antico e gustoso vanto della tradizione agroalimentare delle Murge, il fungo Cardoncello è una vera prelibatezza che, nel corso della storia, ha saputo entusiasmare i palati più esigenti. Oggi è ancora una specialità unica che, non a caso, si è guadagnata le attenzioni (e l'apprezzamento) dei più grandi maestri della cucina mondiale.

ZUCCA MANTOVANA

Dalla buccia ai semi, la zucca è un vero “jolly” in cucina. A Mantova, dove da secoli viene coltivata e consumata, è, infatti, un prezioso ingrediente della tradizione gastronomica locale che vanta ricette estremamente gustose ed antiche come i Tortelli di Zucca, serviti sin dal XVI secolo.

ZUCCA LUNGA DI NAPOLI

Amata a livello intercontinentale, con il suo sapore delizioso la zucca è il frutto dell'autunno per eccellenza, ideale per preparare sia ottime pietanze che dolci squisiti. Ne esistono numerose varietà differenti ma in Campania, ed in particolare nella provincia partenopea, la “zucca lunga” è la più gustosa e tradizionale e viene utilizzata per realizzare i piatti più svariati, tra cui la tipica pasta con la zucca alla napoletana.