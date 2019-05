Veneto, il Castello di Thiene e le sue meraviglie

La provincia di Vicenza ospita, tra le sue meraviglie, il più cospicuo edificio gotico del XV secolo sorto ad uso di dimora civile: si tratta del Castello di Thiene , comune collocato in una straordinaria posizione tra Vicenza, Padova, Verona, Venezia e il Lago di Garda. Il castello è un mirabile esempio di villa veneta pre-palladiana, unico esemplare del suo genere, sia per caratteristiche architettoniche che per destinazione funzionale, caposaldo nell'evoluzione delle ville venete in quanto modello per i successivi sviluppi di queste. Il fatto di possedere le caratteristiche del castello e quelle del palazzo veneziano, in particolare della “casa-fondaco”, ovvero abitazione e magazzino/luogo di commercio, lo rendono davvero particolare.Leggi anche: Villa da Schio, in Veneto non solo Palladio La sua storia inizia con Francesco Porto nel 1441, che eredita dal padre e dallo zio un discreto patrimonio fondiario tra Thiene, Marano e Malo. Intorno al 1450 avvia la costruzione di questo edificio, che poi verrà ereditato al primogenito maschio tra le linee di discendenti dai suoi fratelli. Dopo diversi interventi nel corso dei secoli, alla fine del Settecento viene trasformata l’ala sinistra del portico al piano terra dove si trovavano dei locali di servizio in due sale di rappresentanza, fra cui una affrescata con “La caduta di Fetonte”. Oggi il Castello, simbolo di Thiene, si offre agli occhi dei visitatori con una pianta a a forma di T, il cui corpo principale presenta una loggia profonda, aperta sul fronte con cinque ampie arcate lievemente ogivali, fiancheggiata da due torri. Al primo piano corrisponde una pentafora gotica, unico esempio in una villa veneta quattrocentesca in terraferma.Non c’è più traccia d’azione difensiva, ma è ben evidente l’intenzione di spazio esclusivo, dove lasvolge la tradizionale funzione agricola ma anche quella di rappresentanza, con la "corte nobile" di fronte alla facciata da dove si diramano i vari passaggi per isia per quello posteriore sia per quelli segreti a fianco delle torri laterali. Leconservano intatti affreschi, mobilio e quadri d'epoca mantenendo inalterato il suo carattere originale: sfilano le meravigliose Camerone del Camino, Sala del Biliardo, Salottino Azzurro e Salon Rosso e la Galleria dei Cavalli. Il Castello è tutt’ora un edificio privato custodito con passione dagli attuali proprietari che si impegnano nella valorizzazione di questo vasto complesso monumentale. Vi si organizzano eventi esclusivi con la possibilità di soggiornare nelle sue meravigliose stanze.Il Castello di Thiene fa parte dell’ Associazione Nazionale Dimore Storiche L’Associazione Dimore Storiche italiane, Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è l’associazione che riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia.