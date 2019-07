Lombardia, al Castello di Chignolo Po gli sfarzi del Settecento

In provincia di Pavia , nel comune di, si trova quella che è considerata la “”, ovvero il Castello di Chignolo Po , una splendida dimora patrizia settecentesca dove ha trovato sede anche il, che porta con sé preziose testimonianze della fastosità della vita nobiliare lombarda e veneziana. Il Castello nasce come fortezza e la sua parte più antica è la grandeche si pensa venne fatta costruire dal Re Liutprando nel 740 d.C. circa, e dalla quale si controllava un lungo tratto del Po al tempo in cui Pavia era capitale dei Longobardi. Nel 910 d.C. Re Berengario dona la Rocca ai monaci benedettini dell’Abbazia di Santa Cristina, situata a pochi chilometri di distanza, diventandone parte integrante della stessa.Leggi anche: Pavia, cosa sapere sulla statua della Lavandia La storia continua con il borgo che venne completamente ricostruito durante il Seicento e il castello che diventò uno dei maggiori feudi lombardi, fino a cambiare totalmente e a trasformarsi da fortezza medievale in vera e propria reggia settecentesca ospitante Papi, Imperatori, Re, Principi e Arciduchi. Ad impreziosire levennero chiamarti artisti che seguivano la scuola del Tiepolo e arricchirono il castello di stucchi e dipinti di prestigio, che si possono ammirare solo grazie alle visite guidate, essendo una dimora privata: il percorso di visita offre la possibilità di conoscere il complesso monumentale e di valorizzarne la storia.Si visita anche ilche si adagia su oltre 30 ettari di terreno tutto intorno al castello. Fu l’architetto Giovanni Ruggeri ad aver chiamato maestranze, scultori, pittori veneziani e francesi con l’intento di far seguire la costruzione del parco, l’edificazione del “Palazzo del Tè” o “Palazzina della caccia”, la creazione di giardini, gazebi, ninfei, statue e fontane a ridosso del Castello, l’edificazione del, la costruzione dell’intera ala est, che al suo interno ospita scenografici appartamenti come il famoso “appartamento del Papa” in onore di Clemente XI e la camera da letto in cui vennero ospitati Napoleone Bonaparte e l’Imperatore d’Austria, Francesco I d’Asburgo. Il luogo è una perfetta location per l’organizzazione di matrimoni ed eventi importanti grazie agli splendidi giardini e agli sfarzosi saloni che rappresentano una cornice di incomparabile bellezza. Castello di Chignolo Po fa parte dell’ Associazione Nazionale Dimore Storiche L’Associazione Dimore Storiche italiane, Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è l’associazione che riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia.