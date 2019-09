San Severino Marche, il fascino di Palazzo Gentili

In provincia di Macerata , San Severino Marche vanta un patrimonio artistico ricco di chiese gotiche, opere pittoriche ed edifici storici quali il Castello sulla cima del colle del Montenero e il Borgo, che racchiude il cuore della città con. E’ qui che trova spazio Palazzo Gentili , risalente al Cinquecento. Ristrutturato con cura, offre ai visitatori sistemazioni originali ed indipendenti, un suggestivo giardino ed eleganti sale d’epoca per eventi esclusivi, mentre nel nucleo più antico è stata ricavata una moderna spa.Leggi anche: Cosa rende speciale lo Sferisterio di Macerata La struttura si sviluppa su due piani e ed è divisa in due ale, che in origine erano una destinata ai signori e l’altra alla servitù. Sono stati ricavati 14 appartamenti dotati di ogni comfort della tipologia Suite, Dependance, Superior e Master Suite, per un totale di 43 posti letto come occupazione massima. Quella che anticamente era ladei signori Gentili è oggi una suggestiva sala eventi che, come il bellissimo giardino interno, è la location ideale per eventi e meeting. Una volta varcata la soglia si viene proiettati in ambienti signorili ricchi di dettagli d’epoca. Gli affreschi e i pavimenti originali sono stati riportati alla luce dopo un attento restauro grazie alla collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti. L’antico convive splendidamente con il moderno grazie anche allacostituita da sauna, bagno turco, vasca idromassaggio, doccia emozionale, un angolo relax e tisaneria. La grotta hammam è uno spazio ricavato dalle antiche cantine del Palazzo oggi utilizzato per percorsi romantici o per trattamenti estetici praticati con prodotti certificati biologicamente.La posizione centrale di Palazzo Gentili lo rende perfetto anche per spostarsi in tutta comodità. L’ingresso principale è ospitato nel loggiato della piazza e ilcentinato porta verso le sale principali della struttura e la corte interna che, con il giardino, rappresentano uno spaccato di storia visibile. Uno dei fiori all’occhiello è la presenza della Cappella, magnifico esempio di arte rinascimentale: dedicata alla Beata Camilla Gentili si trova negli appartamenti nobili al secondo piano ed è custode di una leggenda. Camilla, figlia di Luca Gentili di Rovellone, a Brandina Grassi, fu uccisa dal consorte Battista Santucci, rea di aver violato il divieto di parlare con sua madre. Venne pugnalata più volte al petto nonostante abbia pregato fino all’ultimo per il perdono. Dopo l’accaduto il marito tentò la fuga, senza tuttavia riuscirci. Tumulata nella chiesa di san Domenico, la Sua tomba fu fin da subito meta ambita per molti fedeli e la nobile venne proclamata Beata. Palazzo Gentili fa parte dell’ Associazione Nazionale Dimore Storiche L’Associazione Dimore Storiche italiane, Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è l’associazione che riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia