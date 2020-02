San Marino, cosa sapere su una delle repubbliche più antiche del mondo

Vanta diversi primati la città di San Marino , o meglio la Serenissima Repubblica di San Marino. Non solo è uno tra gli stati più piccoli del mondo, ma è anche la Repubblica più antica, risalendo la sua origine al 301 d.C. quando il giovane Marino, divenuto poi Santo, venne qui per edificare una chiesa diventata rifugio per i perseguitati cristiani dell’epoca: fu l’inizio di quello che, secoli dopo, si trasformò in un bellissimo borgo medievale. Questa piccola nazione di poco più di 62 kmq è di fatto, al confine tra Emilia Romagna e Marche. Il, sul quale sorge, si trova in provincia di Rimini a poca distanza dalla Riviera Romagnola. In epoca medievale la conformazione urbanistica cittadina si arricchì di una serie di mura e fortificazioni per difendersi dagli attacchi delle famiglie che ne volevano conquistare il territorio, come l’importante e agguerrita famiglia dei Malatesta, di parte guelfa. Come simbolo cittadino restano proprio le torri medievali che svettano a caratterizzare lo skyline.Oggi la Repubblica è divisa in 9 castelli, ovvero le unità amministrative, i distretti equivalenti alle provincie italiane che rappresentano porzioni di territorio a cui vengono riconosciute autonomie amministrative. Ecco, quindi, che oltre alla capitale Città di San Marino fanno parte della Repubblica Borgo Maggiore, Serravalle, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino e Montegiardino. Da Borgo Maggiore si ha la possibilità di prendereper raggiungere il centro storico e godere di scorci panoramici unici che abbracciano oltre 200 chilometri della Costa Adriatica. Entrando nellasi attraversa la, dove una lapide ricorda che, in epoca medievale, non era consentita ai forestieri l’introduzione di armi. Nelle vicinanze si trova anche la, il santuario più antico della Repubblica, nelle cui logge del chiostro si trovano ildove è custodito il ritratto di San Francesco del Guercino. Superata Piazza del Titano, dove si trova ilcon oltre 5.000 pezzi storici e artistici legati alla storia e alla leggenda di San Marino, si arriva incon la più antica rappresentazione in pietra risalente all’anno stesso della sua morte, 1882: il busto di Garibaldi spicca sul lato settentrionale della piazza, sopra un’aiuola fiorita, ed è opera di Stefano Galletti. Una delle attrazioni più importanti è laperché vi sono ospitatele spogli del santo: costruita interamente con pietre locali in stile neoclassico con un pronto di colonne corinzie, è stata edificata a partire dal 1826 sull’area dove si trovava la pieve cinquecentesca che fu demolita ed è affiancata dal massiccio campanile romanico che fu ricostruito nel Seicento. Interessante è anche la vicina chiesetta di San Pietro, con l’abside scavato interamente nella roccia.Piazza della, conosciuto anche come Palazzo del Governo, sono protagonisti nella maggior parte delle foto e cartoline quando si parla di San Marino. La piazza, nonostante le sue dimensioni non siano grandissime, spicca per la sua armonia: al centro la Statua della Libertà è il simbolo dell’indipendenza mentre il Palazzo Pubblico, il Municipio del 1894, è il centro della vita politica dove si possono ammirare effigi di personaggi famosi e lapidi commemorative. Nella sala consiliare si può assistere ai lavori del Consiglio Grande e Generale quando la seduta non è segreta.Quello che però più contraddistingue la città è la passeggiata che, arrivati in cima al Castello, parte per raggiungere le tre torri principali. Si tratta di uno spettacolare itinerario conosciuto comeche offre meravigliose vedute panoramiche sulla Romagna fino a Rimini e Ravenna, al Mare Adriatico e agli Appennini fino addirittura a Firenze nelle giornate più serene. Le tre torri medioevali, la Guaita, la Cesta e la Montale, rappresentano il simbolo della città e svettano sullo sperone roccioso del Monte Titano. Laè la più antica torre d’Italia, risalente circa all’XI secolo. La seconda è la, del Quattrocento: sorge nel punto più alto del monte ed ospita al suo interno il, con oltre 2000 armi antiche che lo Stato sammarinese ha acquisito fra il 1956 e il 1972. La terza torre è detta, visitabile solo all’esterno: si tratta della più piccola delle tre e presenta un’unica apertura dall’alto che dà accesso ad una profonda prigione detta “fondo della torre”.Arrivare nella Repubblica di San Marino, però, significa anche ritagliarsi del tempo per loessendo uno stato no tax. Qui, infatti, i prezzi per gli acquisti sono molto più convenienti che nel resto d’Italia e la scelta è davvero ampia tra outlet, centri commerciali, mercatini, vestire sparse tra i 9 castelli e negozi in cui trovare ricordi medievali della città. A questo proposito ecco l’ outlet San Marino Factory di Rovereta . Se poi, dopo l’arte, la storia e lo shopping si ha ancora tempo a disposizione, si può scegliere di visitare altri musei come quello accanto alla Porta di San Francesco, ovvero ilche, con i suoi 100 congegni esposti risalenti al XVI e XVII secolo inventati dall’uomo per procurare dolore fisico e persino la morte, vanta una fama internazionale. Attenzione, però, che non è un luogo adatto ai deboli di cuore: la Sedia Inquisitoria, la Pera Orale, lo Spacca Ginocchio sono solo alcuni dei più atroci strumenti di tortura. Ci sono poi ilche ospita una collezione di fatti, personaggi, oggetti e notizie del tutto insolita, e il, dove è possibile fare incontri ravvicinati con illustri personaggi.Leggi qualcosa in più sulle strade per rallisti di San Marino