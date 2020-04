Posada, curiosità sul borgo in provincia di Nuoro

A poco più di mezz’ora di macchina da Olbia è arroccata su un colle calcareo e per molti è uno dei luoghi può suggestivi della Sardegna , essendo intrisa di un fascino unico grazie alla storia e alla cultura e trovandosi inserita in un contesto paesaggistico da togliere il fiato. Ai piedi del borgo si estende infatti, dove gli amanti della natura possono cimentarsi in diverse attività come kayak, trekking e mountain bike. Si trova in una delle zone più antiche della terra sarda, come testimonia ladatata a circa 6000 anni fa. I nuraghi più conosciuti a Posada sono Monte Idda, Pitzinnu e Mannu, anche se oggi ne rimangono solo pochi resti, ma gli scavi avvenuti hanno portato alla luce piatti, ciotole carenate, olle e macine databili all’età del Bronzo recente, ceramica di età romana, rilevanti quantità di maioliche di produzione spagnola, toscana, ligure e laziale di età rinascimentale, ovvero tra il (XIV e il XV secolo. La vecchia Posada venne edificata, sulle ceneri di quella che era la fenicia Feronia, in posizione strategica su un’importante incrocio viario che collegava il mare con l’entroterra e fu scelta per ospitare un ospedale, una dogana del sale, Uffici Giudicali, diventando anche sede di attività periodica dei Giudici di Gallura. A caratterizzare la fisionomia urbanistica è una delle attrazioni più importanti della zona, ovvero il, che si erge ad est dell’abitato eleggendosi a punto panoramico tra i più suggestivi. La sua struttura dispone di una torre a pianta quadrata e alcune cisterne, e si presenta con un perimetro, la cinta muraria, quadrangolare. Eretto già dal XIII secolo, si potrebbe definire come una residenza turistica dei giudici, compresa Eleonora d’Arborea. Si può visitare la fortezza scalando il colle, il che permette di ammirare, oltre la torre e i ruderi della cinta muraria, il panorama circostante. Particolare è l’origine del nome, che sembra derivi da una leggenda narrante dell’assedio di una flotta turca e dell’inganno messo a punto dai posadini, che fecero mangiare l’ultima manciata di fave a un piccione inducendo gli invasori a sovrastimare le loro risorse. Effettivamente, a partire dal XIV secolo, Posada fu bersaglio di diverse incursioni dei pirati saraceni, quindi la realtà non si discosta poi molto dalla fantasia. Andiamo a scoprire di più sul Castello di Posada Il fascino medievale che ancora oggi conserva il borgo è dato dal labirinto di pietra creato da intricati vicoli, ripide scalinate, archi e piazzette che spuntano inaspettate. Al centro spicca la, caratterizzata da un’unica navata a trapezio. E’ stata ricostruita nel Seicento su un impianto del 1324: il 15 gennaio del 1388, all’interno dell’edificio sacro, fu firmata la pace tra la giudicessa Eleonora d’Arborea e il re Giovanni d’Aragona. Sant’Antonio Abate è il Patrono di Posada e si celebra il 17 gennaio con una tradizione particolare. I giovani del paese iniziano già una decina di giorni prima a raccogliere frasche per preparare una pira che verrà incendiata dopo la messa e la processione con i doni al Santo, la sera del 16 gennaio. La tradizione vuole che i Posadini sapranno se quello è un’anno buono di raccolto in base a come si orienta il fumo della pira. Questa è l’occasione in cui vengono offerti in dono pane e dolci o l’arantzada, il dolce di mandorle, miele e buccia d’arancia.Posada, però, è celebre anche per la sua acqua cristallina che lambisce le belle, lunghe e sabbiose spiagge, che dalla foce del Rio proseguono fino in località San Giovanni- La Caletta, formando in 4 chilometri quasi una striscia continua., oltre ad essere un luogo di rara bellezza, è anche la spiaggia più rinomata: la si raggiunge oltrepassando un ponte di legno, che porta il visitatore ad un angolo di paradiso tra la ricca e verde vegetazione, l’azzurro perfetto del mare cristallino e la sabbia fine e chiara. Da qui si gode una suggestiva veduta dell’abitato di Posada. La spiaggia diè caratterizzata da una sabbia dal colore chiaro, soffice e profonda: anche qui l’acqua è trasparente, con le tonalità del verde e dell’azzurro, e il fondale scende gradualmente per un primo tratto. La spiaggia di, che significa “palude”, è la prosecuzione di quella dell’Orvile: con il suo fondale basso e sabbioso è perfetta per chi pratica immersioni e snorkeling. Alle spalle si trova lo stagno Longo, nel quale vivono diverse specie di uccelli come i meravigliosi fenicotteri rosa. Non è tanto frequentata perché non facilissima da raggiungere. Qualche centinaio di metri più a sud, tra San Giovanni e La Caletta, si può ammirare anche una bella torre aragonese costiera, conosciuta con il nome di, eretta direttamente sul mare, circondata sul lato che si affaccia sulla terra da un gruppo di pini. La spiaggiasi trova nei pressi di Siniscola, e si propone con il suo litorale caratterizzato da una sabbia chiara e morbida e da una verde pineta. Essendo spesso battuta dai venti, tra i vari servizi offre anche attrezzature per sport acquatici, tra cui kitesurf e windsurf.