Ostuni, soggiorni nei trulli tra tradizioni e natura

A cavallo tra Bari e le province di Brindisi Taranto , in un territorio della Puglia centrale, si estende lache, con le sue distese di ulivi e la terra profumata accoglie il visitatore con panorami dai suggestivi effetti cromatici. E’ conosciuta anche come la Valle dei Trulli e comprende diversi comuni tra cui, di cui abbiamo parlato qui , la cui visita puoi approfondirla qui che puoi scoprire leggendo qui . A pochi chilometri dalla provincia di Bari si trova Martina Franca , il comune più popolato della Valle d'Itria, noto soprattutto per la splendida architettura barocca e per l'omonimo festival musicale. E poi, ovviamente, c’è la Città Bianca per eccellenza,, l’unica della valle con sbocco sul mare, cosi chiamata per via del suo caratteristico centro storico, un tempo interamente dipinto a calce bianca. Ostuni costituisce insieme a Taranto e Santa Maria di Leuca, uno dei vertici ideali della penisola salentina e spicca per la sua luminosità, le mura aragonesi, la Cattedrale nella parte più alta, diverse altre chiese interessanti e piazze sempre vivaci abbellite da palazzi e monumenti. Andiamo a scoprire il lato romantico di Ostuni E’ qui, nella distesa di colline tra Ostuni e Martina Franca, che si trova la Masseria Ferri , a due passi dalle località più interessanti della Valle d’Itria. Si tratta di una proprietà estesa su 100 ettari in una zona vocata alla produzione di uva da vino e allevamento di bovini da carne di razza podolica. Circondata da boschi di querce ideali per intraprendere lunghe passeggiate nella natura incontaminata, offre ospitalità nei trulli con 6 appartamenti e ristorante per gli ospiti e per esterni su prenotazione, dotata anche di una piscina all’aperto a disposizione degli ospiti. In origine era una piccola struttura abitativa costituita da trulli e da una casa torre, situata in un iniziale nucleo di terreni in un feudo prima proprietà dei Benedettini e poi dell’Ordine di Malta. Nella prima metà del Settecento la tenuta venne ceduta alla famiglia Lella, che da allora ne è proprietaria. Successive ristrutturazioni e ingrandimenti ci furono nel 1870 con la costruzione dell’attuale casa padronale che va a inglobare il primitivo nucleo abitativo e nel 1904 con la costruzione della cantina trasformata attualmente nel ristorante.Ecco, dunque, dove si può trascorrere una splendida vacanza in pieno relax e serenità a contatto con la natura in 6 raffinati Trulli e Casolari con servizi privati, e dotati di ogni comfort, che comprendono angolo cucina e bagno in camera. Il luogo giusto per rilassarsi e per visitare le meraviglie della splendida Puglia. La ristrutturazione della maesseria è avvenuta nel pieno rispetto della tradizione e delle caratteristiche storiche, cosi che i trulli, comunque accoglienti e funzionali nelle dotazioni, non abbiano perso nulla del loro fascino antico. Variano da 20 a 48 mq, sono dotati di patio esterno privato con tavoli e sedie ed accessoriati con ogni comfort.Per chi ama la cucina locale e la tradizione, ilè l’indirizzo giusto: ricavato dalla ristrutturazione delle vecchie stalle e della cantina, si presenta con i suoi ambienti in pietra calcarea tipica della zona, le volte a stelle, le finestre e le porte ampie che affacciano sul cortile con vista trulli e piscina. In questo ambiente caldo e accogliente, arredato con sobrietà, gli ospiti possono gustare i piatti di una cucina tipica e casalinga, ottenuta dai prodotti provenienti dai campi della masseria o comunque dal territorio circostante. La vigna produce il vino che viene servito nel ristorante.La Masseria Ferri fa parte dell’ Associazione Nazionale Dimore Storiche L’Associazione Dimore Storiche italiane, Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è l’associazione che riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia