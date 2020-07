Mulan, la Nuova Zelanda del grande film Disney

è il progetto perfetto per quest'era in cui, sempre più spesso, Hollywood deve fare i conti con le massicce entrate che arrivano dal mercato cinese. Questa esigenza, unita a una maggiore attenzione verso casting che rispettino le origini dei personaggi, ha portato a un film ambientato in Cina e con un cast in buona parte cinese. Se aggiungiamo che alla guida del tutto c'è una donna, la regista, Mulan si configura davvero come, in termini produttivi.. “Siamo stati felici ad accogliere nuovamente Disney nel nostro Paese dopo aver collaborato con loro in produzioni come Nelle pieghe del tempo, Il drago invisibile e la saga delle Cronache di Narnia" – ha dichiarato, presidente della New Zealand Film Commission.Tra le location che si vedranno sullo schermo ci sono posti come la valle del fiumenell'Isola del Sud, gli Omarama Clay Cliffs, l'insediamento di Poolburn (usato per le scene notturne in cui Mulan si allena vicino a un lago) e il Monte Cook.