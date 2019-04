Marche, a Fermignano per il Palio della Rana

Le Marche ospitano autentiche perle che vale la pena scoprire non solo perché ricche di attrazioni storico culturali, ma anche per quel che concerne antiche tradizioni che si tramandano nel tempo. Uno dei questi gioielli è senza dubbio, comune in provincia di Pesaro- Urbino, non lontano dalle gole del Furlo. A catturare l’interesse dei visitatori sono sopratutto il Ponte Romano e la Torre Medievale, un complesso monumentale che si presenta con una particolare edicola contenente una raffigurazione della Madonna col Bambino. Altra caratteristica del paese è la fontana Mascaron, in fondo al Corso di Fermignano, e la, dedicata al noto artista nato e vissuto proprio in questi luoghi.Nelle Marche scopri anche Fano Per una visita a Fermignano vale la pena organizzare un soggiorno tra: sono queste, infatti, le date targate 2019 per un evento che vede protagonisti non solo mercatini artigianali e rievocazioni storiche, ma anche le divertenti performance di rane. Si tratta infatti del, un divertente appuntamento che si rinnova ogni anno durante la domenica successiva alla Pasqua. Nello storico torneo sono pronte a sfidarsi le sette contrade di Fermignano. Ognuna sceglie un cavaliere che deve guidare su una carriola la rana della contrada fino alla fine del percorso. Non solo la rana viene servita come se fosse una nobile signora, ma se dovesse saltare giù dalla carriola il cavaliere deve fare di tutto per riprenderla e riportarla nuovamente in gara. Il percorso ha una lunghezza di 170 metri e viene effettuato secondo regole ben precise. E’ vietato ostacolare i concorrenti avversari cosi come nuocere alle rane. In prossimità dell’arrivo il cavaliere deve tornare nella corsia assegnatagli in partenza e tagliare il traguardo con la rana ancora a bordo. Da considerare anche il fatto che la rana deve essere in posizione da salta e non supina.A disposizione degli animali, oltre ad un veterinario che ne verifica lo stato di salute, anche un apposito spazio ideato per loro dove essere liberate al termine della sfida. Il Palio della Rana è una tradizione riportata alla luce negli Anni Sessanta ma le sue origini sono attestate nel XVII secolo. Leggenda vuole che le 1604 Urbino avesse concesso l’indipendenza aldove i cittadini, per festeggiare, organizzarono banchetti e giochi tra cui la corsa delle rane, oggi riconosciuta dalla Federazione Italiana Giochi Storici e dalla Federazione Rievocazioni Storiche.