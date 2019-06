La Primula Rossa di Messina

Da Il traditore di Marco Bellocchio al Primula Rossa di Franco Jannuzzi , di nuovo lasi presta per raccontare la Storia del nostro Paese attraverso la vita di figure emblematiche, ognuna a modo suo. Accade nel film suddetto, ispirato alla vera storia di Ezio Rossi, ex terrorista dei NAP (Nuclei Armati Proletari), costretto a passare gran parte della sua vita tra il carcere e l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario. Unendo fiction e documentario, il quasi sessantenne regista trentino realizza la sua Opera Prima grazie alla collaborazione della, città dove si sono svolte - dintorni compresi - le riprese della vicenda raccontata.Che parte dall'incontro con Ennio (Salvatore Arena) e gli altri internati dell’da parte dello psichiatra Lucio (David Coco), convintosi a lottare per trovare soluzioni capaci di restituire diritti di cittadinanza alle persone più deboli ed escluse dalla società. Quattro brevi storie di internati - scritte e lette in scena dallo psichiatra Angelo Righetti, da sempre impegnato sul medesimo fronte - sono la spina dorsale di, il cui obiettivo resta quello di valorizzare l'esperienza di "Luce è libertà": un programma fortemente innovativo di welfare comunitario che ha permesso di liberare in soli due anni sessanta persone dall’Ospedale Psichiatrico Giudiziario diin(incluso lo stesso Ezio Rossi), attraverso progetti personalizzati di espansione delle libertà individuali.E molti ex internati hanno partecipato a vario titolo alla realizzazione del film e alle suein zone perfettamente riconoscibili a quanti siano di casa in queste splendide zone della. Come ricordato dal sito dell'Associazione Culturale Road To Pictures Film:Nomi che ricorrono anche nella lista delle location utilizzate da questo Primula Rossa nell', nei luoghi del, daal. Oltre ovviamente alla stessa, della quale appaiono sullo schermo a vario titolo(ben noto al regista, già direttore artistico dell’Horcynus Festival), ildi Via Freri e il… Dove sono stati organizzati i primi set, contando sulla disponibilità degli uffici della Presidenza della Provincia.Inizialmente le riprese dovevano essere fatte solo all’interno dell’- come evidenziato da testate locali come, - ma su espressa richiesta dell’Amministrazione Comunale amastratina si sono poi aggiunge anche le già citate riprese nel centro storico e quelle nel. Una "promozione culturale e territoriale", come l'ha definita il vice Sindaco e assessore alla cultura Oieni, che si lega alla scelta di destinare il 50% dei ricavi della distribuzione a favore di progetti di integrazione di ex detenuti e di lotta alla povertà della Fondazione di Comunità di Messina.