A Vitorchiano trekking in compagnia degli Etruschi

Panorama di Vitorchiano

Suggestivo scorcio del centro storico

Interno della Chiesa di Santa Maria Assunta

Il Moai di Vitorchiano

La Tuscia è una terra pronta a svelarsi in ogni modo possibile, e per gli amanti della natura e delle esperienze outdoor vale la pena approfittare di ogni possibilità per scovarne gli angoli più nascosti e il luoghi meno battuti dal turismo di massa. In questo vengono in aiuto le proposte di Adventure Overland , tour operator che da oltre 50 anni porta gli italiani a compiere magnifici viaggi avventura nel mondo. Visto il periodo che invita invece a scoprire le bellezze italiane, tra i diversi itinerari proposti ci sono quelli da intraprendere a piedi o in bicicletta, assecondando i ritmi tranquilli per immergersi nella natura più intatta. E non poteva mancare un trekking alla scoperta della Tuscia sconosciuta attraverso le campagne tipiche di questa zona del nord del Lazio, incastonata tra Toscana e Umbria, fra noccioleti e vigneti, sentieri e massi ciclopici in peperino (la pietra lavica tipica dei monti Cimini) tra antichi abitati etruschi e preistorici. Si visitano località come, tipico borgo medievale arrampicato su uno sperone di roccia lavica da cui si raggiungono le, lae i suoi borghi incantati e la, passando per “il Paese delle Fiabe”, ovveropiccola frazione di Viterbo sperduta e dimenticata nel magnifico scenario rurale della Teverina. Qui è nato un progetto artistico che vuole far rivivere questo vecchio borgo attraverso la fantasia più genuina. Un itinerario composto principalmente da murales, ma anche installazioni, sculture, bassorilievi, edicole, mosaici con un unico tema. E ancora, il, il borgo fantasma, dove sorge il suggestivo Castello Orsini. Si tratta di un trekking di 3 giorni con sistemazione in campo tendato, agriturismo o B&B (per più informazioni leggi qui ).è una delle località inserite nell’itinerario che merita una visita approfondita: situata ai piedi della Catena dei Monti Cimini, nella valle del torrente Vezza, si presenta agli occhi dei visitatori arroccata su una rupe e già questo basta a conferirle un aspetto piuttosto caratteristico e suggestivo. Tutto intorno colline puntellate da boschi di querce, faggi e castagni dove non è raro incontrare diverse specie animali come lepri, volpi e cinghiali. Vitorchiano vanta una storia antica che affonda le proprie radici all’Età del Bronzo: dopo essere stato abitato dagli Etruschi, divenne castrum romano fino a quando passò sotto il dominio di Roma come feudo, tanto che venne proclamata Terra Fedelissima all’Urbe. Di questo periodo medievale spicca la maestosa, lunga 250 metri, formata da torre e due Porte, Porta Romana e Porta Madonna della Neve che risulta essere l’antico ingresso al castrum romano. Le mura ospitano al loro interno diversi ed interessanti monumenti di notevole pregio, come il, lala Fontana di Fuso, la Casa del Vescovo e la Casa del Rabbino, testimonianza della comunità ebraica che qui risiedeva prima del Cinquecento.si apre appena dopo varcata Porta Romana, punto di passaggio obbligato per accedere al borgo antico. Ad accogliere i visitatori c’è la, realizzata in peperino nel 1979 a testimonianza del forte legame con Roma. Leggenda vuole, infatti, che i Vitorchianesi, venuti a sapere di un imminente attacco da parte degli Etruschi alla città di Roma, decisero di aiutare gli alleati mandando un pastore di nome Marzio nella città eterna, al fine di avvisare il Senato riguardo l' arrivo dei nemici. Durante il tragitto il giovane si conficcò una spina in un piede, ma riuscì comunque ad arrivare a destinazione per avvertire le massime cariche. A causa della ferita e della stanchezza, però, morì poco dopo, ma fu grazie a lui che i Romani poterono respingere l’attacco etrusco. In onore di questo episodio venne realizzata una stata in bronzo, lo Spinario, oggi custodita all’interno del Palazzo dei Conservatori in Campidoglio.Scopri qualcosa di più su Vitorchiano Gli edifici religiosi vedono nella(nella foto sotto) la più importante del paese dal punto di vista architettonico: risale alla seconda metà del XIII secolo ed ha incorporato un bel campanile di stile gotico a tre ordini di finestroni, monofori, bifori e trifori, adorni di colonnine e di archetti trilobati. Sulla facciata principale, oltre alle porte e finestre rettangolari, spicca un gran rosone centrale in alto, mentre l’interno, a navata unica con tetto a capriate, presenta tracce di alcuni affreschi. La, la cui costruzione risale al XIV secolo, si trova in Piazza Trinità, appena varcata Porta Romana. È nota anche come Chiesa di S. Amanzio in quanto ne conserva le spoglie. E’ caratterizzata dal rosone centrale sulla facciata, da un portale decorato, dal tetto a capriate dell’interno che ospita anche diversi pregevoli dipinti. Alla fine del Settecento risale invece la rinascimentale C, ad 800 metri dal centro storico, mentre da Piazza Roma, attraverso la Porta Tiberina e percorrendo una strada a zig zag, ci si trova al cospetto di un grazioso rifugio eremitico dedicato a, costruito nel 1358. La piccola chiesa è dedicata al Santo Patrono, celebrato l’8 maggio con una caratteristica processione.Discorso a parte merita un’attrazione piuttosto insolita per queste parti, ovvero il: si tratta infatti dell’unico esempio al mondo di scultura di questo tipo al di fuori del territorio di Rapa Nui, nell’Isola di Pasqua, celebre proprio per la straordinaria presenza di queste enormi statue monolitiche, ovvero ricavate e scavate da un unico blocco di tufo vulcanico, che ancora oggi sono avvolte dal mistero. Vuoi scoprire perché un Moai si trova proprio a Vitorchiano? Allora leggi qui