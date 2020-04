A Sepino fra rovine romane e strutture moderne

La regione del Molise è da sempre terra di passaggio sul percorso tra l'abruzzo e la puglia. Il suo territorio è stato, infatti, frequentato fin da tempi remoti dai pastori con le loro greggi transumanti. Queste migrazioni stagionali avvenivano percorrendo particolari vie naturali chiamate tratturi che attraversavano l'intera regione. Così nel corso del tempo è avvenuto che lungo queste vie siano nati dei veri e propri centri urbani. è il caso di Sepino dove una parte del tratturo che collegava Pescasseroli a Candela si è trasformato in decumano.

In realtà il villaggio esisteva già in epoca sannitica quando veniva usato come punto d'incontro e di scambio dei prodotti agricoli con quelli pastorali proprio in occasione della transumanza. Dopo la sconfitta subita dai Sanniti ad opera dei Romani fu l'imperatore Augusto a fare costruire la cinta muraria che racchiudeva una superficie di circa 12 ettari corrispondente all'estensione della città. Lungo il circuito murario, realizzato in opus reticolatum, si aprivano quattro porte monumentali rigorosamente in asse con le principali arterie viarie dell'antica Sepino.Cinta muraria - ©iStockphoto