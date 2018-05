Friuli Venezia Giulia, l'arte in 5 tappe

A pochi chilometri da Trieste sorge un maniero a picco sul mare che custodisce una inquietante leggenda legata alla Dama Bianca. Andiamo a scoprirla. Vai all’itinerario In una delle piazze più celebri d’Italia sorge l’edificio municipale triestino dall’architettura particolare, circondato da eleganti edifici. Vai all’itinerario La città di Aquileia, in provincia di Udine, era una potenza dell’Impero Romano: il complesso della Basilica Patriarcale e le rovine ne costituiscono una delle testimonianze meglio conservate. Vai all’itinerario Poche regioni italiane sono tanto ricche di castelli medievali, complice la posizione strategica del Friuli: tra manieri, rocche e mura si contano circa 300 fortificazioni. Vai all’itinerario Un percorso che si snoda per 5,5 chilometri dalla Valbruna alla Val Salsiera per ammirare i maestosi abeti con cui si costruiscono gli strumenti ad arco suonati dalla più grandi orchestre e dai migliori musicisti del mondo. Vai all’itinerario