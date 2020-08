Scacciapensieri, il suono vibrante della Sicilia

Scacciapensieri



Strumenti tradizionali siciliani



Scacciapensieri



Quando si pensa allaimmeditamente vengono in mente il mare ed il sole, il profumo delle arance, i sapori della sua ricca cucina, i colori dei carretti ed il suono curioso ed incondondibile delloa fare da sottofondo. Erano, infatti, proprio i carrettieri ad accompagnare i loro canti popolari con questo strumento tanto antico quanto particolare. Uno strumento utilizzato in Sicilia sin da epoca medievale ma che vanta, in realtà, origini ben più lontane, sia dal punto di vista geografico che temporale. Sembra, infatti, che questo piccolo strumento dal suono peculiare fosse noto sin da epoca romana e che le sue origini siano da collocare nelle. Basti pensare che è stato rinvenuto un antico disegno cinese risalente al IV secolo a.C. in cui sembra essere raffigurato un musicista intento a suonarlo. Le sue forme, invece, si dice siano ispirate a figure mitologiche femminili come la. Seppure con caratteristiche morfologiche diverse, lo Scacciapensieri è presente praticamente in tutto il mondo. In Europa è noto almeno dal XIV secolo ed ha conosciuto una particolare diffusione nella zona centrale del continente nel corso del XVIII e XIX secolo quando anche un noto compositore, Johann Georg Albrechtsberger, si cimentò nella composizione di ben due concerti per Scacciapensieri, Mandolino ed Orchestra: il Concerto in mi maggiore ed il Concerto in fa maggiore.LEGGI ANCHE: Weekend in Sicilia: itinerario in 5 tappe tra i sapori dell'isola Noto in Sicilia come, lo Scacciapensieri siciliano presenta alcune caratteristiche morfologiche che lo differenziano da quelli diffusi in altre zone d'Italia e del mondo. Alo chiamano, a, ad, ma il suo suono unico, vibrante e primordiale, accompagna la cultura e la musica della terra di Trinacria da secoli rivelando un'antica tradizione artigianale che, purtroppo, oggi è andata quasi perduta, non fosse che per alcuni sparuti esponenti come, uno degli ultimi costruttori di Marranzano siculo. Tra i boschi degli Iblei, questo abile artigiano e musicista ha appreso l'arte di costruire Scacciapensieri dal maestro, il fabbro costruttore più anziano scomparso alcuni anni fa. I suoi strumenti, apprezzati in tutto il mondo, sono, differenti dai numerosi souvenir che si trovano in giro per le località dell'isola ma che danno la misura di quanto il Marranzano sia, ormai, profondamente radicato nella cultura siciliana. Già, nel 1938, nella sua poesia Strada di Agrigentum ricorda la sua terra evocando l'immagine di un uomo che suona il Marranzano. A Catania, inoltre, ogni due anni si svolge ilche fa risuonare la città delle vibranti note di questo piccolo strumento-non strumento.Lo Scacciapensieri è, infatti, proprio questo.che nascono dalle viscere di chi lo suona, passando per la pancia, il cuore, i polmoni e la gola sino a fuoriuscire dalla bocca attraverso lo strumento, che appartiene alla famiglia degli. Ciò significa che il suo suono viene prodotto direttamente dalla vibrazione del corpo stesso dello strumento senza l'utilizzo di corde o membrane tese e senza che sia una colonna d'aria ad essere fatta vibrare. E' composto daripiegato su sè stesso a forma di ferro di cavallo nel cui spazio centrale è posta unafissata soltanto da un lato al corpo dello strumento e lasciata libera dall'altro. Per suonare lo Scacciapensieri si poggia l'estremità con l'ancia libera sugli incisivi, senza esercitare troppa pressione, mentre. Muovendo labbra e guance e modificando la forma e le dimensioni della cavità orale si ottengono suoni più o meno acuti. Lo strumento diventa, dunque,. Modulando correttamente le spinte provenienti dalla pancia ed i respiri, i suonatori più abili riescono ad ottenere sfumature di suono uniche e differenti che contribuiscono a creare una vera e propria atmosfera magia.LEGGI ANCHE: Sicilia: 5 itinerari seguendo l'arte più bella dell'isola Sarebbe bello girare in lungo e in largo la Sicilia per scovare il proprio Marranzano ideale, facendosi insegnare, magari, le tecniche per suonarlo dagli artigiani e dai musicisti locali. Per chi non riuscisse, però, ad organizzare a stretto giro un magnifico viaggio alla scoperta della Sicilia e delle sue affascinanti tradizioni, è comunque possibile acquistare il proprio Scacciapensieri online potendo scegliere tra tanti modelli a disposizione. Eccone alcuni disponibili su Amazon.Il Marranzano Siciliano in ghisa nero da 6 cm di Sicilia Bedda è prodotto artigianalmente in Sicilia e con un costo moderato consente di produrre suoni i vibranti suoni tipici della tradizione sicilianaIl Marranzano Siciliano Sicilia Bedda con decorazione Trinacria è un'edizione limitata da 10 cm prodotta interamente a mano in Sicilia con tecniche artigianaliIl Marranzano Siciliano in ghisa decorata da 9 cm Sicilia Bedda è grazioso e colorato ed è prodotto artigianalmente in Sicilia. E' disponibile anche in altre varianti di colore e dimensioniLo Scacciapensiari Oberton Pro con proteggi ance non è prodotto in Sicilia ma è uno strumento professionale in grado di produrre suoni di grande qualità e di tonalità sorprendentemente bassaTurismo.it sceglie e raccomanda in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online o tramite la consulenza di esperti. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, Turismo.it riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale.