Nove, Città della Ceramica da oltre 300 anni

C'è un motivo se, in provincia di Vicenza, è conosciuta, non solo in Italia, come la. Sono, infatti, ben tre secoli che nella cittadina, non lontana da Bassano del Grappa, viene portata avanti una fiorente tradizione legata alla. Sono numerosi i fattori che hanno influenzato, e motivato, lo sviluppo di questa attività proprio in questa zona del Veneto. Fattori che riguardanoche, intrecciandosi assieme, dimostrano come la città sia legata a fil doppio a questa arte antica. Tutto ebbe inizio nel, quando la richiesta di ceramiche cinesi in Europa divenne talmente elevata da indurre i ceramisti olandesi ad imitarne lo stile e a diffondere le proprie creazioni in tutto il continente. Lanon fece eccezione e, proprio per contrastare la crescente richiesta di prodotti esteri, studiò una politica basata sulleper dare impulso ad una produzione locale di oggetti in ceramica che avrebbe favorito il mercato interno limitando le importazioni e favorendo le esportazioni. A cogliere per primo questa occasione fu proprio un produttore di Nove,, che ottenne dal consiglio dei “Savi della Mercanzia” della Repubblica Veneta la possibilità di dedicarsi per vent'anni alla produzione di maioliche di qualità senza pagare le tasse, sfruttando le risorse di un territorio particolarmente adatto allo svolgimento di questa attività.La presenza della, l'antico canale che attraversava il centro storico della cittadina, infatti, aveva favorito la nascita delle prime prestigiose manifatture novesi. Iche sorgono sulle rive corso d'acqua erano stati realizzati proprio per la preparazione degli impasti ceramici. Il, inoltre, che scorre poco ad est del centro abitato, veniva impiegato per il trasporto su zattere dei grandi tronchi destinati alle fabbriche della zona per alimentare i forni che dovevano rimanere in funzione per diversi giorni ad una temperatura compresa tra i 900 e i 1000° per le produzioni in maiolica, e di 1200° per quelle in porcellana. Proprio dal fiume, inoltre, provenivano i sassi che venivano calcinati e pestati per ottenere il carbonato di calcio, la silice ed il quarzo impiegati per realizzare gli impasti ceramici.forniva, invece, il gesso mentre dallee daiprovenivano, rispettivamente, l'argilla ed il caolino, anch'essi fondamentali nel processo di produzione della ceramica ed, in particolare, della porcellana. Tutti i materiali necessari per la realizzazione della ceramica venivano lavorati nei mulini della zona costruiti proprio a tale scopo. Leggi qui per scoprire altre città italiane in cui ammirare ceramiche d'artista dalla tradizione secolare.In un contesto come questo non meraviglia che l'attività abbia conosciuto un lungo periodo di fortuna che dura ancora oggi. La nuova fabbrica aperta da Giovanni Battista Antonibon (ancora oggi in funzione sotto la gestione della famiglia Barettoni) cominciò la propria attività realizzando proprio delle maioliche con i tipici decori nello stile olandeseed alcuneper le quali venivano impiegati pochi colori: verde, viola, manganese, blu e giallo. Dal 1760 venne, invece, intrapresa anche la produzione della. Dopo circa dieci anni, quando in Italia cominciò a diffondersi la cosiddetta– un impasto economico di discreta bianchezza nato alcuni decenni prima in Inghilterra dove aveva riscosso un particolare successo sia per il costo che per il colore – anche a Nove si intraprese la produzione del nuovo materiale con risultati molto simili a quelli inglesi. Fu proprio questo materiale a consentire ad alcune manifatture locali di sopravvivere alla crisi economica dell'inizio del XIX secolo. Rinunciando alle produzioni di lusso destinate alle famiglie nobili, ormai decadute, e concentrandosi su una clientela certamente meno facoltosa ma più vasta, i produttori novesi misero a punto nuove tecniche e nuovi soggetti che diedero il via alla produzione delle cosiddettecaratterizzate da decorazioni più semplici realizzate con stampini in spugna e mascherine e raffiguranti soggetti legati alla tradizione religiosa, ai miti popolari, alle stagioni, ai mesi, ai lavori nei campi, ma anche soldati, damine e personaggi illustri, talvolta affiancati a scritte patriottiche e citazioni.Eppure, soltanto pochi decenni prima, le ceramiche di Antonibon avevano conosciuto il periodo di massimo splendore riscuotendo un successo che consentì l'incremento delle esportazioni alla volta di paesi come la Germania, l'Austria e la Turchia, e l'apertura inizialmente dia Venezia e Bassano del Grappa e poi diin diverse città italiane. Sotto la guida di Baccin, la manifattura realizzò anche un nuovo mulino per gli impasti ancora oggi esistente, e che fu l'ultimo esemplare in Europa nel suo genere. Dopo il 1860 le ceramiche di Nove continuarono a far parlare di sé affiancando alle produzioni classiche anche manufatti in un nuovo stile chiamatoche, probabilmente, nacque dal desiderio di confrontarsi con i produttori stranieri in occasione delle Esposizioni internazionali e che, con gli inizi del secolo successivo lasciò il posto al nuovo. La nascita, nello stesso periodo, di nuovi produttori con sede a Nove e nella vicina Bassano del Grappa contribuì a tenere alta la fama della manifattura novese anche nel corso del XX secolo, specialmente dopo le due Guerre, quando i lavori dei produttori di Nove giunsero sin negli Stati Uniti. Un apprezzamento che dura ancora ai giorni nostri, tanto da essersi guadagnata l'appellativo die l'inserimento nell'omonima guida del Touring Club.Oggi la lunga tradizione ceramica di Nove è ampiamente documentata all'interno dell'interessanteallestito all'interno dell'eleganteche un tempo ospitava l'Istituto d'Arte per la Ceramica. Al suo interno è possibile ripercorrere la storia delle ceramiche novesi, vicentine e venete a partire dal '700 (ma anche da prima) e sino ai giorni nostri attraverso l'esposizione di unaripartite per epoche tra le quali spiccano quelle premiate aidal 1949 al 1975, concesse in deposito permanente dall’Ente Fiera di Vicenza, e un ricco assortimento di, donati da Nino Athos Cassanelli. Il percorso di visita si articola su tre piani che espongono, partendo dall'alto, le ceramiche più antiche, quelle ottocentesche e le opere dal XX secolo ai giorni nostri assieme ai cuchi e alle esposizioni temporanee. Ma il Museo Civico della Ceramica di Nove ama considerarsi una sorta diUna volta terminata la visita della sede museale, infatti, è possibile completare il proprio viaggio dedicato alle ceramiche seguendo un interessante percorso alla scoperta di altri luoghi della città legati a questa lunga tradizione che spaziano dallealle numerose opere di pregio disseminate per le vie della città che arricchiscono gli. Partendo da Palazzo Fabris, questo affascinante itinerario porterà alla scoperta del, della, di(ex manifattura Zanolli-Sebellin-Zarpellon), del pannello decorativo di Pompeo Pianezzola, deldi Giuseppe Lucietti, entrambi in via Molini, l'installazione di Alessio Tasca sulleche ripercorre la storia di Nove e delle sue ceramiche, l'(Barettoni dal 1907), la, l'antico(ora Stringa) e laEsplorando il territorio, vale la pena fermarsi nella vicina Bassano del Grappa per scoprire la storia di un'altra antica tradizione: quella della grappa, il distillato più famoso d'Italia. Da non perdere una visita alla Distilleria Nardini, la più antica d'Italia ( di cui vi abbiamo parlato qui ), e al Poli Museo della Grappa ( ve ne abbiamo parlato qui ).Ma come si fa a trasformare un semplice insieme di minerali in un manufatto di pregio? Innanzitutto bisogna scegliere lain base al materiale che si vuole ottenere. Per realizzare la, ad esempio, occorrono, mentre per produrre laservono. I componenti vengono amalgamati in un impasto che poi viene impiegato per le. Il manufatto viene, quindi, fatto essiccare ed una volta asciutto, vienea diverse temperature in base al materiale (la porcellana cuoce a 1.250°-1.350°, la terraglia a 980°-1000°). Si procede, quindi, alla, all'ed allaalla stessa temperatura. In questo modo si ottiene l'effetto finale dell'. Gli oggetti in porcellana decorati vengono sottoposti ad unachiamata. Descritto così a grandi linee il procedimento sembrerebbe quasi “semplice” ma richiede, in realtà, estrema precisione, manualità e creatività. Per sviluppare una tale maestria occorrono anni di studio e di esperienza oltre ad una predisposizione naturale. Per acquisire e far fruttare le giuste competenze e metterle a servizio del talento artistico, ilcontinua ad istruire e formare giovani artisti della ceramica che hanno l'opportunità di studiare in un luogo che ha legato il proprio nome a questa forma espressiva per oltre tre secoli.