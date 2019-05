Valencia, sole, mare, cultura e padel

Tra le destinazioni più apprezzate dai viaggiatori italiani per la cultura, la scienza e il clima mite tutto l'anno, Valencia è una meta perfetta anche per una vacanza sportiva. Nella vivace città mediterranea situata nella costa sud orientale della Spagna si impara a giocare a padel. Una disciplina che nasce come evoluzione del tennis, sta cominciando a brillare di luce propria. Milioni di praticanti in tutto il mondo - specie nell'area latina -, un numero crescente di appassionati anche in Italia, e corsi di perfezionamento che aiutano a migliorare la propria tecnica. Un padel clinic a Valencia? Un perfetto mix tra sole, mare cultura e sport.La città delle Arti e delle Scienze, famosissima per la sua architettura futuristica e le sue attrazioni, la Cattedrale, la Riserva Naturale di Albufera, la Costa del Sol. L'offerta turistica di Valencia è ampia ed eterogenea. E ovviamente non esclude la possibilità di trascorrere una breve vacanza in cui coniugare la visita ai punti di interesse della città con un corso intensivo di padel. Il tour operator Padel Journey propone viaggi a tema della durata media di 4 giorni. Il pacchetto tipo prevede un soggiorno di 3 notti con partenza il venerdì e rientro il lunedì. Si può optare per una singola giornata di lezione - 4 ore - per poi dedicarsi alla visita di Valencia. Oppure scegliere la versione leggermente più impegnativa che comprende 6 ore di lezione. Per coloro che invece vogliono utilizzare il lungo weekend per raggiungere un netto miglioramento nel proprio gioco, si può infine partecipare all'Intensive Clinic. Otto ore di lezione e meno tempo da dedicare alle attrazioni della città.LEGGI ANCHE: Valencia, perchè vale la pena visitarla In tutti e tre i casi di partecipa in piccoli gruppi, in appartamenti con formula bed&breakfast e trasferimenti inclusi. Il corso viene tenuto da uno staff professionale guidato da Sergio Icardo, giocatore che si posiziona nei top 100 del ranking mondiale. Per maggiori informazioni e prezzi è possibile contattare Padel Journey