Val d'Aosta, voglia di snowboard freeride

Surfare è sinonimo di libertà, anche quando si tratta di snowboard. Perché anche la tavola da sci, identifica quel modo scanzonato di vivere la vita e lo sport. Ma se lo snowboard da pista - ormai a pieno titolo tra le discipline olimpiche invernali - segue regole e forme ben definite, per coloro che amano modalità più estreme c'è la versione freeride. Una declinazione dello snowboard adatta agli spiriti liberi, a coloro che amano la montagna quanto i fuori pista e la neve fresca. Ma niente improvvisazione. Anche il freeride necessita di tecniche da acquisire e istruttori da cui imparare a surfare sulla neve. In Val d'Aosta in particolare esistono scuole e corsi specifici peri freeride. Un'ottima occasione da sfruttare per chi intende trascorrere una vacanza all'insegna dell'outdoor.A Frachey, nei pressi di Champoluc, un corso di due giorni che si svolge interamente nel bellissimo comprensorio Monte Rosa Ski. Un programma completo per migliorare ledi freeriding di snowboarder già esperti che hanno l'obiettivo di saper riconoscere e interpretare al meglio i fuoripista e acquisire le competenze necessarie per rendere la discesa sicura e divertente. Il programma prevede lezioni tenute da una Guida Alpina alternate ad una notte di permanenza nel rifugio alpino Ferraro in Val d'Ayas. Info qui Nella nota località turistica valdostana, la Società Guide Alpine organizza stage di tre giorni dedicate al freeride. Lo scopo è quello di allenare snowboarders consapevoli e ben preparati ad affrontare i fuoripista in totale sicurezza. I corsi si sviluppano su lezioni teoriche e pratiche. Prime nozioni da acquisire riguardano la nivologia - ovvero la scienza che studia le caratteristiche fisico chimiche della neve - e l'uso dell'ARTVA - l'apparecchio di ricerca di persone sotto valanga. Poi si sale sullo snowboard per le lezioni pratiche vere e proprie di discesa sulle piste di neve fresca. Per info clicca qui