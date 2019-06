Terracina, beach tennis mondiale

Pensi al beach tennis e vengono subito in mente il mare, il sole ed una vacanza estiva da trascorrere facendo attività fisica per mantenersi in forma. Il tennis da spiaggia è una disciplina sportiva in continua evoluzione. Si gioca soprattutto nelle località turistiche, ma non solo in quelle. In Italia è in costante aumento il numero di campi disponibili. Spesso dislocati sulle spiagge ma anche in impianti dedicati dotati di copertura per la pratica invernale. Perché a beach tennis si gioca in tutte e quattro le stagioni, ma se preferite l'estate è arrivato il momento giusto per cominciare.A sancire la centralità italiana nel mondo del beach tennis vale la pena segnalare che lo sviluppo di questo sport si deve proprio al nostro Paese. I primi passi verso il beach tennis moderno risalgono agli anni 70', quando si definirono le regole base e le misure del campo. Si gioca su una superficie sabbiosa di 16 metri per 8 nel doppio e di 16 metri per 4,5 nel singolo. La rete misura invece 1,70. Il punteggio resta simile a quello del tennis, da cui deriva anche lo scopo principale del gioco. Fare punto facendo cadere la pallina nel campo dell'avversario giocandola sempre e rigorosamente al volo.La settimana in corso è la settimana dei campionati mondiali di Terracina. La cittadina laziale in provincia di Latina, ospita infatti il World Championship ITF. Oltre 1000 atleti provenienti da 25 Paesi per un evento destinato a movimentare la località costiera pontina. E se non bastasse, in Italia si terranno anche i prossimi campionati europei, programmati questa volta a Muravera, in Sardegna. Osservare da vicino i campioni del beach tennis è un'ottimo modo per conoscere meglio questa disciplina e acquisire i primi rudimenti del mestiere. Meglio ancora seguire un corso con un maestro riconosciuto dalla Federazione e mettere in pratica i primi colpi da tennis beacher. BTS è una delle scuole più organizzate in Italia. Ha sedi in tutta Italia - anche a Terracina - e programmi didattici adatti a principianti e professionisti. Per informazioni clicca qui