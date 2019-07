Sulla ciclabile della Riviera dei Fiori

La Pista Ciclabile dei Fiori è un itinerario di 24 chilometri che si snoda sulla zona costiera della Liguria di Ponente. Parte da Ospedaletti e arriva a Diano Marina, dopo aver toccato, tra le altre, le località di Sanremo, Arma di Taggia e Imperia. La sua caratteristica principale? La possibilità che offre a cicloamotori e semplici appassionati delle due ruote, di percorrere un bellissimo tratto del ponente ligure a ridosso del mare. Ma anche di essere una delle piste ciclabili italiane nate dal percorso dismesso di una vecchia ferrovia.La Pista Ciclabile dei Fiori nasce infatti sul tracciato della linea Genova Ventimiglia, nel tratto compreso tra Ospedaletti e San Lorenzo a Mare. Un ex binario unico, dismesso nel 2001 e spostato più a monte per consentire il raddoppio della linea. Dopo la bonifica, completata in modo definitivo nel 2015, è nato un itinerario tra i più belli da visitare. Asfaltato, dotato di segnaletica orizzontale e illuminazione delle gallerie che caratterizzato il percorso vi si può accedere da tanti punti, solitamente ogni 400 metri. In tal modo è diventato un tracciato utile anche per gli spostamenti a piedi tra le varie località o per semplici e rilassanti passeggiate con vista mare. Ma anche un punto di partenza per ulteriori itinerari da affrontare in trekking o in mountain bike. Dalla zona di San Lorenzo a Mare, ad esempio, ci si può arrampicare verso la cinquecentesca Torre Gallinaro di Cipressa attraverso il sentire Via Allende. Un percorso ripido, da percorrere in 40 minuti, che regala una vista spettacolare sul mare.In alternativa si può sperimentare il tratto finale della Pista Ciclabile nella zona di Imperia. Per salire ed esplorare, a bordo di una mountain bike, i dintorni della Val Steria. Muovendosi nelle strade e nei sentieri che circondano le località di Villa Faraldi, della sua Frazione Tovo Faraldi e, riaccendendo verso il mare, Cervo e San Bartolomeo.