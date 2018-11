Sleddog, a scuola dai maestri norvegesi

Governare un slitta trainata da una muta di cani, solcando sentieri innevati e attraversando panorami nordici. Ecco lo sleddog, oggi una vera e propria disciplina sportiva ma in passato un vitale mezzo di trasporto necessario in luoghi altrimenti irraggiungibili. Nato nelle zone fredde e gelide del circolo polare artico viene praticato da un sempre più crescente numero di appassionati. Diventare un, ovvero colui che governa la slitta, è un'esperienza emozionante e speciale. Nella quale si entra in simbiosi con i cani che fanno parte della muta e con la natura circostante. Per imparare si può prendere parte ad un corso. Ma se si vuole entrare in contatto con i maestri dello sleddog, è d'obbligo una tappa in Norvegia dove, una volta l'anno, si tiene la famigerata Femundløpet. La più importante gara mondiale di sleddog.Per un abbigliamento tecnico adatto ai climi nordici dai un'occhiata qui Un musher non è solo colui che incita i cani ad andare più forte. Si tratta di una persona in grado di entrare in profondo contatto con loro, di prendersene cura, di condividere con loro l'emozione e l'impegno di una corsa a tutta velocità. La selvaggia Norvegia è una destinazione al top per questa disciplina sportiva. A nord le isole Svalbard e il Finnmark, nella zona centrale e orientale si possono fare escursioni a Røros e nella valle di Hallingdal, e infine nella Norvegia meridionale nella regione montuosa di Telemark. La vera attesa è però tutta rivolta alla Femundløpet, la più impegnativa gara al mondo di slitta con i cani. La gara si tiene nella bellissima cittadina di Røros, famosa per essere inserita nelle località patrimonio dell'UNESCO. Si corre dal 1 al 6 febbraio 2019 tra le vie innevate del centro città, e soprattutto nei boschi circostanti. Il circuito, a seconda della categoria, fa compiere ai partecipanti dai 231 ai 645 km, divisi per tappe. La partecipazione è riservata ai professionisti, ma se avete intenzione di farci un pensierino, sarà necessario iniziare a prepararvi dove corrono i campioni.