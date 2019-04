Le strade del Chianti in e-bike

Quella del Chianti è una delle zone della Toscana più conosciuta al mondo. Non solo per la sua tipica vocazione vitivinicola. Ma anche per la bellezza dei suoi panorami collinari, delle distese di vigneti e oliveti, dei borghi suggestivi. Il modo migliore per visitare questo territorio? Certamente la bicicletta, meglio se dotata di un piccolo "aiutino" come quello delle e-bike. Le due ruote elettriche sono in grado di sostenere la pedalata quando la salita si fa più dura. Ma di rimanere in stand-by quanto le pendenze sono più dolci e fare un pò di fatica aiuterà a mantenersi in forma. Ma soprattutto di vivere questo territorio calibrando tempi e distanze in base alla propria preparazione fisica e ai luoghi che si intende visitare.LEGGI ANCHE: La bici come sistema di ricarica alternativoPer vivere un'esperienza attiva in questa parte di Toscana arriva la proposta turistica de Il Classico, che propone pacchetti per viaggiatori su due ruote interessati a visitare il Chianti in modo inedito. Dopo aver esordito nel segmento dei viaggi in moto moto, arriva anche l'offerta per la e-bike. Ecologica, sostenibile e salutare. Dal 26 al 28 aprile è possibile iscriversi direttamente sul sito dell'organizzazione e far parte della carovana che si muoverà alla scoperta degli angoli più belli e segreti del Chianti.I percorsi hanno distanze variabili - dai 28 ai 54 km - e si snodano tra le strade della zona attraverso un roadbook che viene fornito all'atto dell'iscrizione. Una guida attraverso cui scoprire i luoghi da visitare che può essere una sorta di mappa di navigazione o solo un modo per orientarsi. Il vero spirito del "Il Classico" è infatti quello di perdersi lungo il percorso, avendo ben chiaro che le strade da percorrere sono essi stessi l'essenza del viaggio. Per tutta la durata dell'evento sarà attivo un Paddock. Un punto dedicato all'assistenza meccanica ai partecipanti e a fornire informazioni. Prezzi a partire da 50 € a persona, con possibilità di noleggo delle e-bike e di pernottamente in hote e agriturismo della zona.