Forest bathing, vita attiva nella foresta

Immergersi completamente nella natura e apprezzarne in modo pieno e appagante i suoni, i colori e i profumi. Si chiama Forest Bathing - letteralmente bagno nella foresta - ed è una pratica sviluppatasi in Giappone negli anni '80. In realtà non ha nulla a che vedere con una bella nuotata in un laghetto di montagna. Si tratta infatti di un'attività che i giapponesi chiamano Shinrin-Yoku, e che significa "trarre giovamento dall'atmosfera dei boschi". Nel Paese del Sol Levante il bagno nella natura è ciò che di meglio si può fare per entrare in sintonia con l'ambiente circostante e trarne giovamento fisico e psicologico. Secondo una ricerca scientifica infatti, il Forest Bathing non solo aiuta ad alleviare lo stress, ma produce effetti positivi sull'organismo. Il motivo? Da un lato i percorsi piedi migliorano la regolazione del battito cardiaco e sulla pressione sanguigna. Ma secondo il credo che sta alla base di questa pratica, respirare sostanze naturali prodotte dagli alberi è molto salutare. Ma non preoccupatevi, non serve andare in Giappone. Anche in Italia è possibile fare Forest Bathing, sulle Dolomiti ma anche in Molise e in Umbria.A Castel Del Giudice Giudice, in provincia di Isernia, la natura è rigogliosa e avvolgente. E per questo è un posto perfetto per il Forest Bathing tra sentieri e itinerari che collegano foreste, riserve naturali - come il MAB e il Giardino della Flora Appenninica - e percorsi fluviali. Borgotufi - albergo diffuso con centro benessere - è un ottimo modo per immergersi nella natura e coccolarsi lontano dallo stress cittadino. Un pernottamento in mezza pensione con accesso alla Spa è disponibile a partire da 130 euro per 2 persone. A Petroia, in Umbria, alberi secolari di quercia, cerro, pini, salici e ulivi fanno da scenario ad una natura verdissima. Un'area di circa 250 ettari in cui ha sede il maestoso Hotel Castello , luogo di partenza privilegiato per un'escursione in stile Forest Bathing. Nelle vicinanze si snodano itinerari di circa 20 chilometri, da percorrere per immagazzinare energie positive e migliorare la propria forma fisica. Prezzi a partire da 120 euro a camera con prima colazione.