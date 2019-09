Escursioni in canoa dove l'acqua è più blu

Escursione sportiva si, ma in un clima di totale immersione nella natura. Viaggiare a bordo di una canoa lungo uno dei fiumi più puliti d'Europa, all'insegna dello spirito d'avventura e di un pò di sano relax. Nel cuore dell'Abruzzo, il corso del fiume Tirino si snoda attraverso paesaggi lussureggianti del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. La sua caratteristica principale? L'acqua cristallina e limpida, una delle poche in cui, oltre a pagaiare, è possibile fare un bagno o dissetarsi dalle numerose sorgenti che sgorgano lungo il percorso.Il punto di partenza dell'escursione in canoa - organizzata grazie all'associazione il Bosso - è la località di San Martino, nel Comune di Capestrano in provincia di Pescara. Una zona che ricade nella Valle del Tirino, attraversata dall'omonimo fiume e sovrastata dall'imponente massiccio del Gran Sasso d'Italia. Un significativo pezzo del cuore verde dell'Abruzzo, particolarmente adatto ad attività outdoor di vario tipo. Il trekking, la mountain bike e soprattutto la canoa. Il fiume Tirino è navigabile esclusivamente con imbarcazioni non motorizzate. Il percorso risale il fiume in direzione delle sorgenti di Capo d'Acqua. Nonostante siano acque freddissime, un bagno in questo punto, oltre che consentito, è un'esperienza da fare. Risaliti a bordo delle canoe, sempre condotte da una guida, si ammirano i paesaggi incontaminati e si apprendono le storie legate al patrimonio naturalistico e culturale della zona. Proprio da queste parti, per esempio, fu ritrovata la statua del Guerriero di Capestrano, scultura in calcare risalente al VI secolo Avanti Cristo ed oggi conservata nel Museo Archeologico di Chieti.L'escursione è di difficoltà facile ed è adatta anche alle famiglie con bambini. Ha una durata complessiva di 2 ore e 30, tempo necessario per completare un tratto di circa 5 chilometri. Il costo dell'escursione in canoa a due posti, oltre all'accompagnatore, è di 60 €. Partenze previste alle 10 e alle 15, ma dal 13 al 15 settembre sarà ancora possibile partecipare alla versione notturna dell'escursione, con inizio alle 20. Per prenotare tel . 085.9808009