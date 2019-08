Dolomiti lucane, tra cultura, natura e avventura

Luoghi incontaminati immersi nella natura, dove le tradizioni e la bellezza dei paesaggi si fondono per dare vita ad esperienze ancestrali e ricche di fascino. Per chi ama luoghi incontaminati immersi nella natura, dove le tradizioni e la bellezza dei paesaggi si fondono per dare vita ad esperienze ancestrali e ricche di fascino. Per chi ama l'avventura e le escursioni all'aria aperta le piccole Dolomiti Lucane rappresentano una meta da non perdere. Situate nel cuore della Basilicata, a monte della Valle del Basento, vengono chiamate alla stregua della più nota catena montuosa alpina per la somiglianza con le cime rocciose delle Pale venete e trentine. Il modo migliore per visitarle? A piedi, andando alla scoperta delle bellezze naturali e degli itinerari escursionistici o visitando i borghi rurali di Castelmezzano e Pietrapertosa Oppure avventurandosi nel famigerato Volo dell'Angelo.Una vacanza attiva sulle Dolomiti Lucane permette di riattivare i sensi e allenare il corpo. Tra le varie escursioni suggerite c'è il. Un breve itinerario di circa 2 chilometri ricavato dal recupero di un antico sentiero contadino che collega Castelmezzano e Pietrapertosa. Percorrendo il tracciato e superando un dislivello di circa 300 metri, si viene accompagnati dalla narrazione del testo, scritto da. Un viaggio nel passato attraverso racconti tramandati verbalmente e tradotti dalla suggestiva esperienza sensoriale e visiva rappresentata dalle sette pietre che si incontrano lungo la via.Per gli amanti dell'arrampicata sportiva è invece possibile scalare lache si sviluppa sulle due dorsali rocciose - Salemm e Marcirosa - che dominano i rispettivi borghi di appartenenza. Un percorso classificato con livello EEA - ovvero per escursionisti esperti con attrezzatura - ma non troppo difficile. Si caratterizza per la presenza di canali e camminamenti, passaggi verticali e tratti in esposizione. Ancora più avventuroso e affascinante ilo, che regala le emozioni del volo in totale sicurezza. Si viaggia imbracati e agganciati ad un cavo d'acciaio su due linee di trasferimento. La San Martino, che va da Pietrapertosa - a quota 1020 mt - a Castelmezzano - quota 859 mt - dopo aver percorso 1415 mt alla velocità di 110 Km/h. La Peschiere fa il tragitto inverso seguendo una linea diversa che, dopo un volo di 1452 mt a 120 Km/h , riporta a Pietrapertosa. Per informazioni e prenotazioni clicca qui