Cicloturismo, il piacere di viaggiare in gruppo

Ecologiche, salutari e perfette per socializzare. Sempre più italiani partecipano alle vacanze di gruppo in bicicletta. Itinerari di uno o più giorni, organizzati dai tour operator, la cui caratteristica principale è quella di visitare luoghi e città spostandosi esclusivamente, o quasi, a bordo di una due ruote. Non importa quanta benzina si abbia nelle gambe e quanto tempo si impieghi per percorrere la tappa prevista. E nemmeno se si decida di optare per una bici classica, una mountain biche o una più comoda e-bike. La vera sfida è quella di rimodulare il proprio modo di fare vacanza utilizzando uno mezzi di trasporto più sostenibili che esista.Svariate e adatte ad ogni tipo di cicloturista, le proposte relative alle vacanze in bicicletta sono davvero tante. Dal 1 al 9 settembre Girolibero organizza un interessante tour tra la Puglia e la Basilicata. Dai sassi di Matera al Barocco di Lecce, dai trulli di Alberobello alle case bianche di Ostuni. L'itinerario prevede 7 tappe con altrettanti pernottamenti con prima colazione e include tre cene, un accompagnatore e il trasporto dei bagagli. Prezzi a partire da 790 € a persona. Per informazioni https://www.girolibero.it/viaggi/dettaglio/puglia-di-gruppo . L'Ogliastra e il bellissimo mare della Sardegna fanno invece da scenario al tour organizzato da Jonas con partenze il 31 agosto e il 28 settembre. Sette giorni e sei notti alla scoperta del versante orientale della Sardegna dove, tra le cime del Gennargentu ed il Mar Tirreno, si apre un vero e proprio anfiteatro sul mare. Il costo per la mezza pensione, è di 670 €, oltre a 100 € per il noleggio della bici elettrica. Info al sito https://www.jonas.it/sardegna-ogliastra-trekking-ebike.html Per coloro che preferiscono viaggiare all'estero, senza essere vincolati ad un gruppo di viaggiatori ma non vogliono rinunciare alla comodità del tour operator, può fare al caso vostro il programma Avenue Verte di Verde Natura. Si pedala per 8 giorni da Parigi a Londra alloggiando on the road in hotel 4 stelle selezionati dall'organizzatore e andando alla scoperta delle due capitali e delle campagne della Normandia e del Sussex. Prezzi a partire da € 839. Per info https://www.verde-natura.it/viaggio/avenue-verte-parigi-londra-in-bicicletta/