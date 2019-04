Arrampicata sportiva nel verde dell'Alto Molise

Ambienti naturali incontaminati, montagne dominanti e immensi spazi per praticare attività sportive outdoor. Il Molise è tra le regioni emergenti nel settore dell'ecoturismo sportivo, proponendosi in una nicchia di mercato in grado di accontentare chi è alla ricerca di destinazioni inedite. E di prezzi accessibili. Tra le spettacolari vallate e i ripidi crinali dell'Alto Molise, a due passi dal Parco Nazionale, si pratica l'arrampicata sportiva. A maggio è in programma un corso di avvicinamento a questo sport nella struttura ricettiva del Parco dell'Abete Bianco, nei pressi di Pescopennataro. Un piccolo borgo di origine longobarda situato a circa 1200 metri di altitudine. Perfetto per conciliare l'esperienza sportiva con la scoperta di luoghi, cultura, cibo e tradizioni locali. Un mix che da queste parti difendono con orgoglio e forte senso di appartenenza.LEGGI ANCHE: Vertical climbing, arrampicarsi in salotto Il corso di arrampicata sportiva viene tenuto dalla guida Alpina Riccardo Quaranta, che ha strutturato due moduli per un avvicinamento progressivo alla disciplina. Un primo modulo - che si tiene sulla falesia di Pescopennataro - per fornire le conoscenze di base, le tecniche di assicurazione e i materiali di utilizzo comune per l'arrampicata su roccia. Il secondo - opzionale, programmato nella vicina Frosolone in un altro weekend - orientato all'approfondimento delle posizioni di cordata, della sicurezza sulle vie di arrampicata, delle tecniche di moschettonaggio. Ciascun modulo ha un costo di 140 € a persona. Ma per chi optasse per entrambi, distribuiti nell'arco di due weekend consecutivi - il prezzo finale è di 250 €.L'ospitalità è garantita dal Parco Dell'Abete Bianco, un rifugio e ristorante attrezzato con aree per il camping e incastonato in un bellissimo bosco che circonda Pescopennataro. Per chi sceglie di pernottare in questa struttura una pensione completa ha un costo di partenza di € 45 a persona. Ma sono disponibili soluzioni ancora più economiche per chi sceglie di dormire in tenda, in camper o nelle stanze del rifugio. Nei dintorni della struttura gestita da Maria e Simona è possibile effettuare escursioni a piedi adatte a tutta la famiglia. Tra le più suggestive la passeggiata nel sentiero degli Abeti Soprani, un bellissimo percorso nella natura all'ombra di bellissimi abeti bianchi. Per informazioni https://www.facebook.com/abetebiancopescopennataro/