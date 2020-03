Veneto, nel cuore della tradizione brassicola artigianale

La provincia di Padova è costellata di piccole e grandi realtà che riescono a stuzzicare non solo gli animi dediti all’arte, alla storia e alla cultura, ma anche i buongustai e gli appassionati di vino e birra. E’ il caso di, situato a nord ovest del capoluogo di provincia, nel cui territorio operano oltre 873 aziende. Qui il settore artigianale è uno dei fiori all’occhiello ed è proprio nella frazione di Ronchi di Villafranca Padovana che si trova uno dei più importanti birrifici italiani, il Birrificio Antoniano . Come Società Agricola il Birrificio Antoniano si forma nel 2013 da un’idea dei fratelli Vecchiato che da più di trent’anni lavorano nel mercato delle birre d’alta gamma portando avanti una passione di famiglia che nasce già con il padre. Oggi il birrificio coltiva più ditra Veneto e Friuli Venezia Giulia da cui nasce l’orzo che dona il gusto inconfondibile di tutte le birre della gamma. La scelta di coltivare l’orzo per il birrificio nel Nordest d’Italia rispecchia l’ideale di filiera corta, dove provenienza delle materie prime e attenzione verso il consumatore vengono messi al centro. All’orzo si aggiunge poi il luppolo e qualche anno fa si è iniziato a coltivare un piccolo luppoleto a pochi passi dal birrificio. Il Birrificio Antoniano fin dalla sua nascita decide di legarsi strettamente alla terra costituendosi società agricola e coltivando terreni argillosi particolarmente vocati alla cerealicoltura. Questa scelta matura dalla convinzione che la birra sia una bevanda che deve le sue caratteristiche uniche anche alle materie prime con cui viene prodotto e al rispetto con cui le si tratta.Ma se il cuore è padovano la vocazione è internazionale, poiché i fratelli Vecchiato soddisfano anche i clienti più esigenti e i gusti di chi vuole assaggiare qualcosa di nuovo. Ecco il perché di una nuova avventura imprenditoriale con i lavori di costruzione degli impianti produttivi di Ronchi di Villafranca Padovana dove inizia lo studio delle ricette grazie anche all’operato dei mastri birrai e dei loro aiutanti. La prima arrivata in casa Antoniana è Birra Antoniana Stile Vienna, una particolarissima ambrata tutta da scoprire, ed è subito successo. Cosi nel 2015 si intraprendono nuovi lavori negli impianti produttivi: nuova sala cotte, nuova cantina di fermentazione e maturazione, evoluzione dell’impianto di imbottigliamento. Oggi il Birrificio Antoniano è una dinamica realtà del territorio padovano che fa del legame con il proprio territorio di riferimento uno dei propri imprescindibili punti di forza. L’estro e la fantasia del Mastro Birraio trovano espressione nelle ricette racchiuse in tre gamme tutte da scoprire:e la nuova linea. Le Classiche nascono dalla reinterpretazione italiana di stili birrai della tradizione brassicola internazionale, rendendo omaggio alle bellezze paesaggistiche e naturali dell’Italia, dove arte, gusto e cultura si fondono. Le Valoriali esaltano le materie prime che in Birra Antoniana fanno la differenza: di questa gamma fanno parte le “Birre dai Presidi Slow Food”, nate in stretta collaborazione con Slow Food, associazione che mira a promuovere e preservare coltivazioni in via d’estinzione come alcuni presìdi che sono poi diventati materie prime per il birrificio. Della stessa gamma fa parte Birra Antoniana La Veneta, decisa e genuina come la terra cui si ispira. L'ultima arrivata è la gamma Craft, un serie di birre rigorosamente non filtrate dedicate al canale Ho.Re.Ca.Lasi fa notare per il suo gusto inconfondibile e per la facile bevibilità: questi sono i punti forti di questa birra che reinterpreta il particolare Stile Vienna. Lo splendido color oro antico dai cangianti riflessi ramati, la schiuma fine, compatta, persistente, le note di malto, caramello e biscotto sono le sfumature distintive del corpo morbido e avvolgente di tale prelibatezza. Laè una birra dal bouquet e dal profilo aromatico unico che nutre una passione sfrenata per i luppoli americani, con il nome che si ispira all’antica porta romana di Padova che guarda ad est. Birra Altinate unisce i gusti del territorio veneto con gli aromi esotici dei luppoli in dry-hopping: si presenta chiara e leggermente velata, intensa ed elegante, dal corpo ampio e deciso. Luppolata e profumata al punto giusto, è incredibilmente facile da bere. Ispirazione alle blanche belghe per ladagli aromi ricchi e persistenti, il cui nome richiama un pezzo di storia padovana. I Tadi erano un'antichissima famiglia che affonda le sue leggendarie origini in un cavaliere giunto in città con l'esercito di Carlo Magno. Questa importante famiglia ha dato il nome anche al famoso Ponte dei Tadi che sorge nella parte occidentale della città su un'antica strada romana che portava a Vicenza.Agli aromatici profumi della macchia mediterranea, ai dolci riflessi del mare, al fascino di una città antica e vivace come Napoli è dedicata invece la, che soddisfa tutti con il suo giusto equilibrio tra malto e luppolo che rende questa lager scorrevole e dissetante, perfetta per i decisi sapori della cucina napoletana. Tra le Valorialiè una birra non filtrata dal colore biondo tenue, con una schiuma bianca fine e compatta, che viene prodotta con il mais unito al malto d’orzo. Anche la delicata ma con carattere Antoniana conoffre l’essenza del mais, in questo caso il pregiato Biancoperla, legato alla preparazione della polenta bianca. Con il grano sono preparate invece lae la. Tutti gli amanti della buona birra, o anche i semplici curiosi, possono partecipare al tour guidato per entrare nel mondo brassicolo e carpirne tutti i suoi segreti. Durante la visita viene spiegato il processo produttivo e non mancano assaggi, di cui uno direttamente dalla fonte, e stuzzichini.