San Pellegrino Outlet Village, tra terme e moda

Le vie dello shopping, nonché del risparmio, sono davvero infinite. Da nord a sud sono tante, infatti, le realtà da prendere di mira per regalarsi intensi momenti di spensieratezza e fare la spola tra una vetrina e l'altra alla ricerca del grande affare. Ma non solo. Frequentare un outlet non significa solo rinnovare il proprio guardaroba. A tale proposito a destare grande interesse, e soprattutto tanta curiosità, è il, un polo commerciale ancora in fase di realizzazione che sorgerà a soli 30 minuti dal centro di Bergamo nonché a un'ora da Milano, indiscussa capitale della moda.L'area, raggiungibile comodamente in macchina dall'uscita dell'autostrada A4 che collega Torino a Venezia, è decisamente strategica: ha un bacino d'utenza che vanta oltre 6,5 milioni di abitanti entro i 90 minuti e ha, inoltre, un potenziale di oltre 3 milioni di turisti.Cosa lo rende unico e speciale? Il centro è parte integrante di un progetto di riqualificazione urbana realizzato da Percassi in collaborazione con la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo e il Comune di San Pellegrino Terme. L'intento? Dare visibilità allauna meta che, con i suoi servizi e le innumerevoli attrazioni, è in grado di assecondare le esigenze e le passioni di tutti i visitatori. Nello specifico mira a riportare il comune di San Pellegrino Terme ai fasti del passato quando rappresentava una destinazione molto amata e frequentata tanto da famiglie reali quanto da diplomatici desiderosi di godere dei benefici delle sue preziose acque.Qui, infatti, in un solo contenitore sarà possibile regalarsi piacevoli esperienze multisensoriali abbinando wellness e leisure. A disposizione degli ospiti, oltre un complesso termale di eccellenza (inaugurato a dicembre 2014 dove, in una superficie di circa 6.000 mq, è possibile sperimentare più di 40 pratiche termali), un outlet di lusso all'interno del quale sorgeranno 45 negozi (aperti 363 giorni l'anno), bar, ristoranti e oltre 1.500 posti auto. E non solo. A completare il progetto saranno inoltre un nuovo complesso residenziale, un teatro e il casinò (completamente restaurato).Se ne sentirà parlare tanto e spesso visto che, proprio San Pellegrino Terme, diventerà un dinamico polo dove avranno luogo eventi di varia natura che spazieranno dai congressi internazionali alle anteprime cinematografiche senza dimenticare gli spettacoli d'arte e le esibizioni di ospiti musicali di fama mondiale.