Grecia. Non bisogna però focalizzarsi solo sulle isole perché, in realtà, anche la parte continentale ha molto da offrire. Oltre alle celestiali spiagge non mancano gli spunti per assecondare tutti coloro che hanno sete di cultura. A tale proposito come non pensare a lei, Atene? La città invita a camminare perennemente con il naso all’insù per contemplare, in tutto il loro splendore, le innumerevoli meraviglie senza tempo che la caratterizzano. La vacanza però è anche sinonimo di svago, ergo di shopping. Al bando i soliti souvenir. Una volta fatto il pieno di storia, vale la pena prendere di mira i negozi di via Ermou, il mercato delle pulci di Psiri o ancora dirigersi al McArthurGlen Designer Outlet Athens, il primo outlet in Grecia dove trovare, in un unico contenitore, i marchi del cuore proposti con sconti che arrivano fino al 70%. Bello da vedere con il suo stile neoclassico, il centro invita a sbizzarrirsi: c’è tempo per lo shopping ma anche per un pausa gourmet tra gli innumerevoli caffè e ristoranti dove coccolare il palato.



LOCATION

Facile da raggiungere con i mezzi pubblici, l’Athens Designer Outlet si trova a soli 30 minuti dal centro di Atene. Una volta giunti alla stazione metropolitana di Doukissis Plakentias, avvalendosi del bus della linea 319 è possibile approdare al polo commerciale.



STORE

A disposizione della clientela più di 100 punti vendita dove trovare le migliori marche. Per gli amanti della moda si spazia da Polo Ralph Lauren a Calvin Klein passando per Guess, Pinko, Ferré, Hugo Boss, Moschino mentre a deliziare gli sportivi sono negozi come Nike, Napapijri, Puma e tanti altri.

OFFERTA

Se la sete di affari porta a girovagare tra una vetrina e l’altra, l’appetito invece conduce alla volta dei numerosi bar e ristoranti pronti a soddisfare ogni palato. Immancabile la cucina italiana de La Pasteria dove, tra pizza e pasta (e non solo), è possibile sperimentare un’esperienza gastronomica unica. Da provare, ovviamente, le delizie tipiche greche: facendo tappa da Paradosiako è possibile degustare prodotti fatti in casa come la tradizionale “bougatsa” oltre a una grande varietà di panini e insalate. Si vola poi in Oriente con Hachiko-Asian & Sushi che, come lascia intendere il nome, è il regno del sushi.

TARGET

Data la ricca offerta, l’Athens Designer Outlet mette d’accordo tutti ovvero tanto gli appassionati di moda quanto coloro che sono alla ricerca di mise per lo sport o per arredare la casa.

PREZZI

Ogni momento è quello giusto per fare shopping. I capi di abbigliamento, così come gli accessori etc. sono proposti sempre a prezzi ridotti con sconti che oscillano tra il 35% e il 70%.

PAGAMENTO

Massima libertà per quel che concerne i pagamenti: i negozi del polo commerciale, infatti, permettono di pagare la merce tanto in contanti quanto con le principali carte di credito.

APERTURA

Il polo commerciale è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 21:00 mentre, il sabato, la chiusura è prevista alle ore 20:00. Chiuso la domenica.

INFORMAZIONI UTILI

Athens Designer Outlet

Building block E71,

Gialou 19004 Spata, Athens

Tel. +30 210 6630830